Ciro, la mamma al suo fianco: “I figli vanno accolti per come sono, lui è così e basta”

“I Figli vanno accolti per come sono”, ha sottolineato la donna al Corriere della Sera. “Io non sono mai stata contro di lui, anche se ammetto che all’inizio non ce la facevo, non accettavo la situazione. Ma poi ho capito. Se fosse stato malato sarebbe stata una tragedia, ma non questo. Lui è così e basta, e io sto dalla sua parte”. La signora Rosa ha confermato che i familiari di Maria Paola non avevano mai accettato quella relazione.

Sono perfino venuti a casa mia. Erano in cinque, c’era il fratello della ragazza, il padre e pure altri parenti. E mi hanno minacciato, hanno detto che se mio figlio non l’avesse lasciata se la sarebbero presa con me, mi avrebbero bruciato la bancarella. Ma io la denuncia non l’ho fatta.

“Non volevano che stessimo insieme perché dicevano che eravamo due femmine”, prosegue Ciro dal letto d’ospedale. “Ma non è vero. Io non sono una femmina. Avevo 15 anni quando ho capito di essere un uomo, mi sentivo e mi sento un uomo. E Maria Paola mi ha sempre amato come uomo”. E ora Ciro sogna di poterla salutare, un’ultima volta, andando ai funerali. “Vorrei esserci ma non so come potrò fare, ma vorrei rivederla. Poi voglio solo giustizia. Ma per lei, non per me”.