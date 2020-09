Mattino 5, “il fratello di Maria Paola non è omofobo, assolutamente” – l’indecente intervista – VIDEO

Omicidio Maria Paola Gaglione, In diretta a #Mattino5 tutti gli aggiornamenti da Caivano: parla un conoscente della famiglia pic.twitter.com/IXzmh6DNzL — Mattino5 (@mattino5) September 14, 2020

Raffaele Auriemma, 59 anni, è un giornalista famoso soprattutto nel mondo del calcio, con il suo “Si gonfia la rete!” che risuona ad ogni goal del Napoli. Eppure questa mattina Auriemma non era in collegamento dagli allenamenti della squadra di Gattuso, bensì a Caivano, con Mattino Cinque, per parlare del tragico omicidio di Maria Paola, uccisa dal fratello perché frequentava un ragazzo trans, Ciro.

Auriemma si è appostato davanti la casa dei genitori della vittima, Pina e Franco, con il figlio Michele in carcere. Famiglia che ha voluto replicare alle accuse di omotransfobia, “che non riconosce tali”. A parlare per loro un ‘amico di famiglia’, a dir poco indecente nel provare a ridipingere i lineamenti del fratello di Maria Paola, che ricordiamo voleva ‘punire la sorella’ perché ‘Ciro l’aveva infettata’.

Un ragazzo perbenissimo, che ha saputo portare avanti una famiglia per bene, dando pace e serenità. Non è assolutamente omofobo, Michele l’ho conosciuto anche privatamente, sto ragazzo ha portato rispetto, dava consigli a me, non è assolutamente omofobo. Anzi, Michele voleva forse salvare la situazione.

Ed è qui che Federica Panicucci, conduttrice, si scalda, sconcertata per le parole raccolte dal suo inviato: “Salvare da che cosa, esattamente, se la sorella era felice così, c’era poco da salvare”. Pochi minuti inaccettabili, indecenti, nei confronti della povera Maria Paola e soprattutto di Ciro, in ospedale perché prima speronato dall’auto di Michele e successivamente picchiato.