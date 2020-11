Milano, l’assessore De Corato contro la bandiera trans in comune e la targa per Gianni e Ivan: “In periodo Covid?”

Riccardo De Corato, 69enne Assessore alla Sicurezza nella giunta Fontana per Fratelli d’Italia, ha del tutto gratuitamente attaccato sia la stele commemorativa annunciata dal Comune in ricordo di Gianni Delle Foglie e Ivan Dragoni, pionieri delle unioni civili, quanto la bandiera transgender issata a palazzo Marino da due consiglieri in omaggio al Trans Day of Rimembrance, giornata internazionale per commemorare le vittime della transfobia.

A Milano, dopo la targa abusiva messa dentro palazzo Marino, per ricordare il matrimonio tra gay, oggi è stata messa una bandiera transgender su palazzo Marino che è diventato in periodo di Covid il simbolo LGBT. Ma vi pare il momento in questo momento di fare questa roba qui? LGBT? Mentre c’è il Covid, mentre la gente deve soffrire, sta soffrendo. Questi signori mettono la bandiera LGBT sul balcone di palazzo Marino. Credo sia inopportuno in questo momento fare queste cose. Ricordo come nel 1992 a palazzo Marino fu messo allora, nel 1992, questa targa, abusiva, per ricordare quel matrimonio tra gay. Non credo che in questo momento una stele o una bandiera LGBT sia un esempio, soprattutto in un momento in cui Milano soffre.

Dura la replica di Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di Milano.