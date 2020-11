Milano: targa commemorativa per Ivan e Gianni, pionieri delle unioni civili – il video

La giunta comunale di Milano ha approvato una delibera per la realizzazione e posa di una stele commemorativa in memoria di Gianni Delle Foglie e Ivan Dragoni, pionieri delle unioni civili. L’omaggio sorgerà in Piazza della Scala, luogo in cui si svolse la prima simbolica unione civile di nove coppie omosessuali avvenuta il 27 giugno 1992. Tra le nove, ovviamente, anche quella composta da Gianni Delle Foglie e Ivan Dragoni, entrambi promotori di quella iniziativa. L’evento ebbe risonanza nazionale, 23 anni prima del via alle unioni civili.

La Giunta di Palazzo Marino ha ora aderito alla proposta formulata da Paolo Hutter, che durante quella manifestazione, da Consigliere comunale di Milano, celebrò simbolicamente quelle unioni, in modo da ricordare le figure di Gianni e Ivan con una stele inquadrabile nell’ambito del costante impegno della Città di Milano a conservare e trasmettere il significato e il valore della memoria.

“Quando come Sentinelli abbiamo fatto più di una manifestazione in piazza della Scala abbiamo sempre ricordato quell’avvenimento che fu dirompente perché fece uscire allo scoperto tantissime persone che vi parteciparono per merito di Paolo Hutter e per il coraggio delle persone che decisero simbolicamente di sposarsi. Per noi è un momento importante e significativo. Siamo contenti che il Comune di Milano abbia deciso di mettere una targa a ricordo di Ivan e Gianni che, proprio perché purtroppo non ci sono più, rappresentano simbolicamente quella generazione di persone omosessuali che non ha fatto in tempo a vedersi riconosciuti i diritti“. Così il portavoce dei Sentinelli di Milano Luca Paladini ha commentato la lieta delibera.

Nel 2017 l’ex consigliere comunale Paolo Hutter, che celebrò simbolicamente il matrimonio di Ivan e Gianni, pose nell’area verde antistante l’ingresso di Palazzo Marino una targa che ricordava l’evento del giugno del 1992. Nel 2019 la targa è stata rimossa in occasione dei lavori di riqualificazione dell’area e mai più rimessa.

Ora arriverà una stele commemorativa ad hoc per volere dello stesso comune. E per non dimenticare.