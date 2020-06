Milano Pride 2020, la bandiera arcobaleno come fiamma olimpica del movimento LGBT+ – VIDEO

La Pride Week di Milano, reinventata causa pandemia da Coronavirus e interamente andata on line, si è conclusa con un evento che ha visto in scena Arisa, Baby K, Imma Battaglia, Michele Bravi, Paola Cortellesi, Drusilla Foer, Gaia, Eva Grimaldi, Vladimir Luxuria, Jo Squillo, Francesca Michielin e Virginia Raffaele. Insieme a loro, oltre ai conduttori Debora Villa e Daniele Gattano, i rappresentanti delle associazioni che compongono il Coordinamento Arcobaleno e i rappresentanti delle varie istanze della comunità LGBT+ di Milano. L’intero show, durato 90 minuti, potete recuperarlo nel video a seguire.

Toccante la performance itinerante, che ha portato come una fiamma olimpica la bandiera arcobaleno del movimento LGBT+ in luoghi simbolo di Milano città raccontando storie, sogni e passioni così come diritti, emergenze e valori della comunità LGBT+. Emozionante l’installazione artistica di Angelo Cruciani, che ha creato un gigantesco cuore bianco in Piazza Duomo, formato da migliaia di cuori.

In quest’anno eccezionale, la comunità LGBT+ non sarà scesa in strada ma di sicuro è scesa in campo in prima linea per la ricostruzione post pandemia. Per questo, nell’anno di una crisi senza precedenti, Milano Pride ha lanciato il Rainbow Social Fund, un fondo di solidarietà per aiutare le persone più fragili della popolazione milanese a superare questo momento di difficoltà e contribuire, in prima linea, alla ricostruzione sociale ed economica.