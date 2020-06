Milano Pride 2020, Palazzo Marino finalmente arcobaleno – la foto

Una prima volta finalmente diventata realtà. Senza Coronavirus, oggi Milano avrebbe celebrato il suo Pride in strada, poi reinventato sul web causa pandemia. Ma il comune ha comunque voluto celebrare il Pride Month tingendosi di arcobaleno, regalando ai milanesi e a tutta l’Italia un Palazzo Marino decisamente differente, se non semplicemedte storico, e ovviamente bellissimo.

Anche la torre UniCredit, come vuole tradizione, si è tinta dei colori della bandiera rainbow, per un Milano Pride formato web che oggi, alle ore 18:00, andrà incontro alla sua chiusura.

Il palco del Teatro Elfo Puccini si espanderà per il pubblico di Milano Pride. Ad accoglierlo gli attori Debora Villa e Daniele Gattano, personaggi e narratori di “The Digital Stage”, show ricco di ospiti, performance e interviste con la regia di Mariano Furlani.

Arisa, Michele Bravi, Paola Cortellesi, Drusilla Foer, Francesca Michielin e Virginia Raffaele sono alcuni degli artisti che insieme ai rappresentanti delle associazioni che compongono il Coordinamento Arcobaleno e i rappresentanti delle varie istanze della comunità LBGT+ di Milano, daranno vita all’evento.

In programma anche performance itinerante con ospiti d’eccezione e che attraverserà la città raccontando storie, sogni e passioni così come diritti, emergenze e valori della comunità LGBT+. Sarà inoltre mostrato il video dell’installazione artistica di Angelo Cruciani che ha creato un gigantesco cuore bianco in Piazza Duomo, formato da migliaia di cuori.