Mobbing omofobo sul posto di lavoro, l’incubo vissuto da Danilo al grido “ricchi*ne di mer*a”

Danilo si è ritrovato a dover interrompere una collaborazione lavorativa a causa degli insulti omofobi subiti. L’abbiamo intervistato, dopo aver ascoltato in prima persona i pesantissimi audio inviatigli dall’ex datore di lavoro, che lui non ha voluto denunciare, perché impaurito da possibili ripercussioni.

Danilo, raccontaci come è andata.

Le condizioni di lavoro a cui ero sottoposto erano quelle che purtroppo sono comuni a molti giovani. Ritmi stressanti, richieste fatte a qualsiasi ora, persino nei giorni festivi, continue modifiche a materiali già ultimati. Ho chiesto di poter avere un paio di giorni liberi almeno per Pasqua e lì è successo il casino. Il capo dell’azienda mi ha mandato un messaggio vocale in cui mi diceva che sono “un ricchi*ne di merda, una femminuccia, proprio un ricchi*ne di merda…” (traduzione fatta dal dialetto). Come se non bastasse, mia madre era vicino a me e ha sentito tutto. Quando ho provato a difendermi, dicendo che anche io avevo diritto a qualche giorno di pausa e che come tutti ho altri impegni oltre al lavoro, lui ha inveito in maniera ancora peggiore e mi ha chiesto: “che impegni hai? Devi andare a fare il depilé?” Come se un ragazzo omosessuale avesse come impegni di vita andare al centro estetico a depilarsi.

Cosa hai provato in quel momento?

Sono rimasto di sasso, in primis perché non mi aspettavo questo tipo di offese, in più non potevo avere nessuna reazione esagerata dal momento che, come ti ho accennato, mia madre che di me non sa nulla, era presente ed ha ascoltato tutto. Non appena si è resa conto con chi avevo a che fare mi ha subito tranquillizzato dicendomi di non dare più corda a questo tizio. Io ho continuato la conversazione in maniera più tranquilla puntualizzando che io non mi ero mai permesso di offendere nessuno. Ho chiesto di non cercarmi più. Lui ha provato a parare il colpo dicendo di non aver detto nulla di offensivo, che “se uno non lo è, non si offende. Si offende solo chi lo è…”

Intendeva dire che se uno ti dice ricchione non è offensivo? O meglio, voleva spingerti a negare di essere gay come se te ne dovessi vergognare?

Esatto. Lui comunque è una persona non solo omofoba, ma anche maschilista.

Danilo riferisce i pesantissimi insulti fatti alle colleghe donne, ma l’autore di questo articolo evita di riportarli per l’eccessiva volgarità.

Come stai adesso?

Intanto come ti dicevo ho vissuto tutto con molta ansia, mi sentivo stalkerizzato. Ho cambiato numero di telefono e adesso sto sicuramente meglio, ma vivo con la paura che possano comunque cercarmi tramite i miei canali social ed email che al momento non ho cambiato o disattivato. Certamente al momento provo un senso maggiore di leggerezza e soprattutto libertà che in quel periodo di collaborazione lavorativa era venuta a mancare. Lavoro e vita privata erano diventate una cosa sola.

Hai un messaggio per i nostri lettori?