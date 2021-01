Dawson’s Creek da oggi su Netflix: La serie cult che ha raccontato l’omosessualità adolescenziale in tv

Non è anacronistico parlare di Dawson’s Creek nel 2021. Di questi tempi sembra essere una consuetudine vedere in tv una storia a tinte LGBT. Per fortuna la società in cui viviamo si è evoluta, e ha permesso alla comunità di essere rappresentata adeguatamente attraverso i suoi vizi e le sue tante virtù. Il piccolo schermo, come mezzo di diffusione, si è fatto portavoce di questo sostanziale cambiamento. In Inghilterra, ad esempio, il fenomeno della tv arcobaleno è esploso con Queer as Folk, seguito dall’omonimo remake americano. Senza dimenticare l’impatto ottenuto da The L Word per il pubblico femminile.

La cable tv ha sempre investito su prodotti di alto profilo. Quella generalista, invece, almeno fino a inizio degli anni 2000, non ha mai approfondito il tema dell’omosessualità e ciò che ne consegue. Fino a quando in America non è apparso Dawson’s Creek. Con il drama adolescenziale creato da Kevin Williamson, l’universo arcobaleno non è stato più lo stesso. La serie è andata in onda negli Usa per sei anni, dal 1998 al 2003, per un totale di 128 episodi sul network della The WB (ora The CW), e in Italia è arrivata in prima serata su Italia Uno per trasferirsi poi nella fascia pomeridiana. Disponibile già sul catalogo di Amazon Prime Video, dal 15 gennaio è disponibile anche su Netflix, e in tempo di confinamento forzato è la serie perfetta per una lunghissima maratona.

Dawson’s Creek: un punto di rottura con il passato

Ambientata nella fittizia città di Capeside nel Massachussets, Dawson’s Creek racconta il percorso di crescita di un gruppo di ragazzi, tra compiti a scuola, primi batticuori e tanti problemi in famiglia. La formazione originale è composta da Dawson (James Van Der Beck), Joey (Katie Holmes), Pacey (Joshua Jackson) e Jen (Michelle Williams). Dalla seconda stagione in poi arrivano altri personaggi che animano le storie, come Andie (Meredith Monroe) e suo fratello Jack (Kerr Smith).

Con il secondo capitolo di questo intensissimo romanzo di formazione, la serie compie il suo vero salto di qualità approfondendo anche la tematica dell’omosessualità e del coming out. Jack, infatti, è stato il primo personaggio della serie che ha dovuto sormontare questo piccolo (ma grande) “scoglio” e gli autori, nei limiti imposti di una narrazione per i più giovani e di una rete generalista, sono stati molti piccati nel raccontare il suo percorso.

Il primo bacio tra due uomini? Arriva solo nella terza stagione e nell’episodio 23, nel momento in cui Jack corre da Ethan per confessare i suoi sentimenti (un amore che di fatto non sboccerà mai). Ma, alla fine, dopo tante peripezie, il buon Jack trova comunque il suo lieto fine. Siamo stati i primi a farlo. All’epoca è stata un’esperienza incredibile. Oggi, vedere due uomini in tv che si baciano è consuetudine. Ieri era incredibile , così ha commentato Kerr Smith in un’intervista rilasciata in vista del ventennale della serie tv e di quel bacio che ha fatto la storia della prime time.