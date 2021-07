Onda Pride 2021, oggi scendono in strada Bologna, Napoli e Verona

2 minuti di lettura

Altro sabato estivo e altra giornata di Pride all’italiana, con 3 città chiamate a scendere in piazza. Napoli, Verona e Bologna.

La parata di Napoli si muoverà da piazza Garibaldi a Piazza Municipio, a partire dalle ore 17, nel rispetto delle normative anti-Covid. Ci saranno anche Alessandro Zan e il sindaco Luigi de Magistris. 25 anni fa il primo storico Pride del Sud Italia, proprio a Napoli, con le immagini di quella manifestazione ad impreziosire il bellissimo spot ufficiale.

A partire dalle ore 16 appuntamento in piazza Bra a Verona, dove si terrà una contro-manifestazione organizzata da Forza Nuova in piazza Pradaval. Si temono scontri e violenze. Prefetto allertato. “Auspico la massima attenzione per garantire la sicurezza dei partecipanti al Pride, manifestazione pacifica e democratica“, ha commentato il deputato Pd Alessandro Zan.

Alle ore 15:00 è invece previsto il ritrovo del Bologna Pride, che prenderà il via alle 16:30. Da Villa Angeletti, la marcia proseguirà in via de’ Carracci, via Fioravanti, via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci. Rivolta Pride è il nome dato alla manifestazione, che si concluderà ai Giardini Margherita, dove prenderanno la parola politici e attivisti.