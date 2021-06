Bologna Pride 2021: tutti in piazza sabato 3 luglio

< 1 minuto di lettura

L’Onda Pride 2021 prosegue, e questo fine settimana “sfila” lungo lo Stivale arrivando anche in Emilia Romagna. Il Bologna Pride 2021 si terrò questo sabato 3 luglio. Punto di partenza: Villa Angeletti.

Alle ore 15:00 è previsto il ritrovo, mentre il Bologna Pride prenderà il via alle 16:30. Da Villa Angeletti, la marcia proseguirà in via de’ Carracci, via Fioravanti, via Tiarini, Via Matteotti, via Indipendenza, via Irnerio, Viale Filopanti, Viale Ercolani, Viale Carducci.

Rivolta Pride è il nome dato alla manifestazione, che si concluderà ai Giardini Margherita, dove inizieranno alcuni interventi da parte di politici e attivisti. Il 3 luglio sarà anche i giorno dei pride di Verona, Napoli (Mediterranean Pride) e Monza (Brianza).

Bologna Pride: weekend transfemminista e a favore del ddl Zan

Il Bologna Pride di quest’anno è stato organizzato in una modalità diversa rispetto agli altri eventi passati.

Il primo appuntamento importante è fissato per il 1 luglio, con una manifestazione di protesta proprio nel giorno in cui la Turchia si ritirerà ufficialmente dalla Convenzione di Istanbul. Le attiviste di “Non una di Meno” hanno spiegato il motivo di questa prima manifestazione:

Ci mobilitiamo insieme alle donne e le persone Lgbtqia che in Turchia stanno combattendo contro l’autoritarismo patriarcale di Erdogan. Scendere in piazza il primo luglio significa riaffermare la nostra determinazione a combattere la violenza maschile e di genere in tutte le sue forme, dentro e fuori casa, sui posti di lavoro, nelle sue manifestazioni razziste.

Il secondo appuntamento, sabato 3 luglio, sarà la “tradizionale” marcia per le vie di Bologna. Una manifestazione che guarda al ddl Zan, che ne richiede la sua immediata approvazione e che dice basta alle violenze verso le persone LGBT.

Trovate tutte le informazioni sul Rivolta Pride nella pagina Facebook.