Out, mamme fondamentaliste cristiane chiamano al boicottaggio Disney: “propaganda LGBT per i nostri figli”

One Million Moms, organizzazione fondamentalista cristiana che da anni battaglia contro la comunità LGBT, ha chiamato al boicottaggio internazionale nei confronti della Disney, colpevole di aver prodotto e caricato sulla propria piattaforma streaming Out, delizioso corto Pixar con una coppia gay protagonista.

Per One Million Moms, ala femminile dell’American Family Association, Out starebbe “promuovendo il peccato tra i bambini, sostenendo chiaramente valori non biblici”, con una petizione ad hoc che ha raccolto fino ad oggi 20,967 firme. Decisamente pochine, rispetto al milione che si sono prefissati.

“Dobbiamo essere unite per preservare l’innocenza dei nostri figli. I genitori cristiani che hanno un abbonamento Disney + dovrebbero prendere seriamente in considerazione l’annullamento, poiché la Disney non può essere considerata attendibile”, tuona la petizione, seguendo di fatto quanto reclamizzato il mese scorso da Costanza Miriano, fuggita dal colosso streaming proprio perché a suo dire “fa propaganda LGBT”. Da parte del CEO Disney Bob Chapek, ovviamente, nessuna replica. Anzi.

A breve vedremo il primo supereroe dichiaratamente gay in The Eternals, nuovo film Marvel. La GLAAD, celebre organizzazione USA no-profit di attivismo LGBT, ha pubblicamente applaudito l’attesa svolta Disney verso l’inclusione.