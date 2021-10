Palomo Spain e la sua collezione Córdoba: per una rinascita non binaria

3 minuti di lettura

foto cover Vogue Runway

Alejandro Palomo è al giro di boa del quinto anniversario del suo omonimo brand. La nuova collezione, chiamata Córdoba, ha sfilato nel parco del Paseo del Prado, cuore di Madrid. Così il designer ha voluto celebrare il ritorno alla vita e alle vibrazioni del fluido vestire, dopo i mesi bui e paranoici della pandemia. Córdoba, Parco del Paseo del Prado. La collezione celebra la città dove si incontrano le culture romana, araba, ebraica e cristiana.“Abbiamo bisogno di calore, calore umano, dopo tutto questo tempo rinchiusi, e volevo farlo qui, sotto gli alberi, ora che l’energia di Madrid sta riprendendo vita. È il mio spettacolo da sogno che si avvera.”

Così, il designer che prima di altri aveva affrontato senza reticenze e nascondimenti lo sconfinamento reciproco tra i generi, ha definito il proprio stato emotivo nell’osservare lo sbocciare della rinascita.

La collezione è un tributo alla città di Córdoba, terra di origine di Palomo, dove il designer torna dopo il suo girovagare creativo tra New York, Parigi e Mosca. E la collezione è un mix di provocazione ed esuberanza iberica, fedele dunque al DNA del brand.

Possiamo affermarlo con certezza, Alejandro Palomo è stato uno dei precursori della moda genderless, ben cinque anni fa, quando l’argomento non era ancora caldo e fonte di interesse come ora.

Palomo Spain nasce come marchio non binario nel 2015, e da subito plasma un’estetica intrisa di tratti folk spagnoli e rimandi al clubbing underground metropolitano di Madrid e Londra. Capace da subito di imporsi al pubblico mainstream, le sue collezioni si evolvono con rapidità in un’offerta non esclusivamente di nicchia e anticipano la wave non binaria a cui stiamo assistendo nelle ultime stagioni.

Lo spirito drammatico del giovane creativo proveniente dal sud della Spagna rielabora lo street style sofisticato e urbano di Londra, dove il giovane Palomo ha trascorso gli anni formativi studiando al London College of Fashion.

Fin dalla prima collezione, “Je t’aime moi non plus” nata durante gli anni del college, Palomo riesce abilmente a fondere le tecniche sartoriali maschili con le linee e le proporzioni femminili; il successo è presto dietro l’angolo, già la prima prima collezione completa, dal chiaro nome “Orlando”, in ispirazione al romanzo di Virginia Woolf, lo posiziona nei gettonati – e ambitissimi – negozi di Opening Ceremony a New York e Los Angeles. Immediatamente arriva la curiosità delle star: Harry Styles, Rita Ora, Miley Cyrus, e Rosalia vogliono vestire Palomo. Il ragazzo del sud della Spagna che senza infingimenti ha varcato il confine tra i generi ce l’ha fatta. Il resto, è ormai storia.

