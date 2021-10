Ludovic de Saint Sernin celebra con Sean Ford il suo genderless iconico

3 minuti di lettura

Ci siamo lasciati con la sua ultima collezione “E-Boy” scattata da Willy Vanderperre, che si sviluppava partendo dalla sua stessa comunità per rendere un omaggio alle persone che lo hanno ispirato sin dall’inizio nel costruire il DNA del brand, e con la quale mirava a celebrare il numeroso seguito online che Ludovic ha costruito attorno al suo marchio; una riflessione su come i ragazzi e ragazze creino la propria estetica online e in quale modo decidono di ritrarsi nel condividere il proprio immaginario con gli altri.

Lo ritroviamo con la nuova LdSS SS22 SWIM Campaign, fresca di presentazione sui social, che vede il modello Sean Ford fotografato da Jaime Cabrera Huidobro, come un David di Michelangelo lacustre con addosso rigorosamente il nuovo perizoma con occhielli color cioccolato, disponibile a partire dal 3 ottobre.

Il designer francese, ha debuttato con la sua prima collezione nel 2018, un progetto genderless che celebra il ritorno alla bellezza, vista attraverso la lente della sensualità e della sessualità,” Sento che queste due cose sono esattamente dove la magia accade per me. Ciò che rende un LdSS così immediatamente riconoscibile è l’equilibrio tra romanticismo ed erotismo. Ci deve essere esattamente la giusta dose di ciascuno perché tutto funzioni”.

Il brand ha raggiunto la notorietà soprattutto per l’intimo, Ludovic ha creato una nuova categoria di prodotti di biancheria intima di lusso per uomo proponendo una silhouette super skinny per uno stile dalla vestibilità ridotta attenuata dall’uso di colori pastello; lo slip con occhielli è diventato immediatamente il suo masterpiece.

Nel giugno 2020 Ludovic de Saint Sernin ha presentato la sua prima capsule di beachwear lanciando il suo caratteristico slip con occhielli, il 10% del ricavato della vendita dei costumi da bagno andrà a sostenere Le Refuge, l’organizzazione che sostiene i giovani LGBTQIA+ rifiutati e cacciati dai loro genitori perché omosessuali, trans o perché mettono in discussione la loro identità di genere.

