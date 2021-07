Madrid, una piazza vicino Chueca intitolata a Raffaella Carrà?

< 1 minuto di lettura

A pochi giorni dai funerali di Raffaella Carrà, che hanno commosso l’Italia intera, anche la Spagna ha deciso di celebrarne il mito. La trafficata piazzetta di Calle Fuencarral situata tra i numeri 43 e 45 di Madrid potrebbe essere presto ribattezzata Plaza de Raffaella Carrà. Posizione tutt’altro che casuale tra i quartieri Chueca e Malasaña, per rendere omaggio all’iconica Raffaella, letteralmente idolatrata in tutta la Spagna.

Màs Madrid, gruppo politico municipale, ha lanciato questa proposta, che sarà presentata mercoledì nella sessione plenaria del quartiere, con l’obiettivo di “rendere visibile e valorizzare la memoria di questa donna, cantante, compositrice, presentatrice, ballerina, coreografa e icona di riferimento per tutti i madrileni e madrilene, in particolare per la comunità LGTB”.

Il gruppo comunale guidato da Rita Maestre proporrà “di denominare detto spazio come Plaza de Raffaella Carrà in virtù di quanto stabilito dall’articolo 4 dell’Ordinanza che disciplina la denominazione delle strade, degli spazi urbani, nonché degli edifici e dei monumenti di proprietà comunale“.

Jorge García Castaño, consigliere di partito, ha sottolineato come Raffaella abbia “rappresentato la libertà per molte generazioni. È stata una delle prime figure pubbliche a parlare di libertà sessuale ed è un punto di riferimento per la musica e la televisione, un punto di riferimento, per Madrid e per la Spagna”. “Riconoscere la sua figura in uno spazio pubblico della città come la stessa via Fuencarral, tra i quartieri Chueca e Malasaña, assumerebbe oggi tutt’altrp significato“.