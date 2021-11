Papà per Scelta: “Questa è la GPA, nessuna costrizione nè sfruttamento. Siamo una grande famiglia”

2 minuti di lettura

Volati negli USA due settimane fa, con tanto di inaccettabile ‘fermo’ all’aeroporto di Linate causa agente che ha domandato loro se fossero effettivamente i padri degli amati figli, Carlo e Christian, celebri Papà per Scelta, hanno ritrovato la donna che ha partorito i piccoli Julian e Sebastian.

“A tutti quelli che con superficialità, arroganza e presunzione si approcciano alla maternità surrogata con giudizi sterili e offese gratuite, mostrategli queste immagini“, hanno tuonato Carlo e Christian su Istagram, in posa con la mamma che ha portato avanti la loro GPA dopo cinque giorni trascorsi tra risate, abbracci, confidenze e grandi abbuffate. Una donna che ha già una sua famiglia, con marito e figli, come richiesto dalla legge del Nevada.

“Siamo una di quelle famiglie che hanno voglia di viversi anche se divise da 14 ore di aereo e 9 di fuso orario. Un legame autentico, sincero e tangibile nato con l’arrivo di Julian e Sebastian e che si alimenta con la necessità di trascorrere del tempo insieme. Ci vedete bene?”.

Domanda retorica, quella popsta da Carlo e Chris, che giustamente sottolineano come non esista “traccia di costrizione“, nè “pratiche disumane, figli strappati al seno materno, bambini acquistati su internet, donne costrette da condizioni economiche precarie, uteri messi all’asta“. Perché tutto ampiamente regolamentato. “Non c’è traccia di mercificazione, sfruttamento, compravendita“.

“C’è solo la LIBERA condizione di una donna che ha scelto insieme alla sua famiglia di entrare a far parte della nostra“, rimarcano i Papà per scelta, che si rivolgono direttamente agli “scettici“, spiegando ancora una volta loro che la gestazione per altri può avvenire come scelta volontaria e consapevole. “Diteglielo che l’amore può tradursi in volontà di aiutare chi non ha la possibilità di diventare genitore. Diteglielo che le “famiglie tradizionali” non sono le uniche a vivere serenamente. E semmai questa testimonianza non fosse abbastanza, ci accontentiamo di raccontare e mostrare la verità ai nostri figli. Un lusso che forse non tutti possono permettersi“.