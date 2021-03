Professore gay teme che il suo profilo Grindr possa creare problemi all’università. Dovrebbe eliminarlo?

2 minuti di lettura

Un professore gay di 32 anni si è chiesto se sia possibile portare avanti la sua carriera di docente universitario mantenendo comunque il suo profilo Grindr. Non ci sarebbe nulla di male, poiché la vita privata di una persona non dovrebbe influire sul proprio lavoro.

Ma, spiega il professore gay alla rubrica Dear Prudence del giornale Slate, l’università in cui insegna si trova in uno Stato molto conservatore, e la sua sessualità potrebbe creare problemi se venisse scoperto.

Spiega anche che il suo profilo è completo di tutto, descrizione e foto del viso, ma nessuna immagine imbarazzante o compromettente. Per questo motivo, essendo app che utilizzano la geolocalizzazione (parliamo di Grindr e Scruff), potrebbe capitare che uno studente lo individui durante una ricerca. E potrebbe alzare un polverone.

Sono un professore gay, single, di 32 anni che inizierà un programma di dottorato in autunno, durante il quale insegnerò. L’università è in uno stato conservatore ma vicino a una città progressista. Come uomo gay single, utilizzo una varietà di app per trovare appuntamenti e compagnia. Uso Tinder e Hinge per gli appuntamenti e Grindr e Scruff per gli incontri. Sono una persona abbastanza positiva per il sesso, quindi ho le foto del mio viso su tutte le app che uso. Inoltre, nessuna delle immagini sarebbe qualcosa che mi imbarazzerebbe se altre persone, professionali o meno, trovassero il mio profilo. Come insegnante, non ho problemi con uno studente che mi trova su Tinder o Hinge. Ho impostato la mia fascia d’età ben al di sopra della media degli studenti universitari e se vogliono ridacchiare del loro unico insegnante usando un’app di appuntamenti, va bene.

Quello che mi chiedo sono Grindr e Scruff. Entrambe queste app utilizzano software di localizzazione ed entrambe hanno una reputazione piuttosto meritata per essere app per incontri. La possibilità che uno studente apra la sua app in classe e mi veda lì è strana sia per la capacità dello studente di sentirsi al sicuro e concentrarsi nella mia classe, sia per il potenziale di uno studente che cerca di scherzare con me.