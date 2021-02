20enne gay di Fratelli d’Italia deriso su Grindr annuncia querele e tuona: “Basta con l’odio ideologico-politico”

2 minuti di lettura

Alessio Bertolacci ha 20 anni, è gay ed è un militante di Bagni di Lucca di Fratelli d’Italia. Checchè se ne dica, e per quanto possa apparire apparentemente insensato visto il livello medio della destra italiana, ci sono tantissimi omosessuali che votano Matteo Salvini e Giorgia Meloni. Alessio è uno di questi, e in quanto tale è stato sfottuto su Grindr, come da lui denunciato su Facebook. “Qui sotto allego un paio di “simpatiche” allusioni che mi sono state rivolte per il “contrasto” tra il mio orientamento sessuale e quello politico“, ha scritto Bertolacci, allegando due screenshot dall’app di dating. In uno si legge “lo sanno i tuoi amici fascisti che ti piace il ca*zo?“. Nell’altro “un po’ confuso, eh?“. Detto che qualsiasi insulto è fuori luogo ed evitabile, onestamente parlando nulla di sconvolgente. Chiunque bazzichi il web, tra social e app, sa che c’è di peggio. Molto di peggio.

Intercettato da LuccaInDiretta, Alessandro ha però annunciato che “provvederò con una querela formale nei confronti di questo individuo affinché si metta un freno all’odio su base ideologica. È ora di smetterla”. “Per il solo essere di destra sono stato insultato in modo a mio modo intollerabile. Ciò che mi colpisce è la cultura d’odio portata avanti da qualcuno su base ideologico-politica”.

Suona tutto particolarmente surreale, se a pronunciare simili frasi è un militante di Fratelli d’Italia, partito che da anni alimenta una cultura d’odio nei confronti della comunità LGBT e delle famiglie arcobaleno, tanto dentro quanto fuori i palazzi della politica. Solo pochi mesi fa, come dimenticarlo, Michele Napoli, consigliere Comunale di Fratelli d’Italia a Potenza, disse in aula che “L’omosessualità è contro natura”. Ribaltare ora il tavolo, indignandosi per l’odio ricevuto dall’interno di un partito che negli anni ha contribuito ad alimentarlo, fa gridare alla surrealtà.



Matteo Petrini, consigliere comunale di Capannori nonchè ‘collega’ di partito, ha voluto esprimere la propria solidarietà ad Alessandro, sottolineando come “questo educato elettore di sinistra dimostra tutta la sua tolleranza, democrazia, rispetto. Pare che l’orientamento sessuale di una persona vada rispettato solo se questa persona è di sinistra. Ma quanto fa schifo, da uno a dieci? Chi fa questi commenti è inqualificabile”.

Peccato che i primi a non rispettare l’orientamento sessuale di una persona siano proprio i rappresentanti politici della destra italiana, orgogliosamente contrari a quella legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo che andrebbe a tutelare anche le donne, insultate e diffamate come avvenuto nel weekend alla loro leader Giorgia Meloni.