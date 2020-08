Quando è l’omofobo a prenderle: da Moncalvo, una storia ‘a lieto fine’ (o quasi)

Siamo in provincia di Asti, in Piemonte, e precisamente a Moncalvo. Qui si trova un hotel con piscina. E a divertirsi, l’altro giorno, c’era un uomo con la compagna. Quest’uomo, irrispettoso di tutto e tutti (e omofobo, scopriremo più avanti), continuava ad appoggiare il bicchiere a bordo piscina, a tuffarsi, a urlare, nonostante tutte queste cose fossero vietate dal regolamento.

La bagnina non sa più cosa fare, i suoi richiami non sono serviti a nulla e davanti alla prepotenza e alle prese in giro dell’uomo, si è messa a piangere. A quel punto arriva anche la direzione, che lo invita ad andarsene dalla piscina. Ma a intervenire è anche Angelo Mazzone, social media manager di Milano Segreta, chiedendogli di smetterla.

E l’omofobo se le prese dal finocchio

E qui, lo sbruffone irrispettoso si dimostra anche omofobo. Di tutta risposta, dice “non mi va che un fin*cchio venga a dirmi quello che posso fare“, rivolto alla direttrice dell’hotel. A questa frase, Angelo gli chiede di uscire dalla piscina e di dirglielo in faccia, l’omofobo codardo glielo ripete, ma senza uscire dall’acqua. La frase l’ha sentita anche il compagno di Angelo, Luca, che decide di farla finita. Entra in piscina e inizia a picchiare l’uomo, che si prende tre pugni piagnucolando un “che fai mi meni?”.