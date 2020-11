Reading, si è dichiarato colpevole l’assassino di tre uomini gay vicino Londra

Khairi Saadallah si è dichiarato colpevole di tre capi di imputazione per omicidio e tre capi di imputazione per tentato omicidio a seguito del suo attacco nei giardini Forbury a Reading, vicino Londra, nel giugno scorso. Saadallah uccise con un coltello tre rispettati membri della comunità LGBT cittadina, ovvero David Wails, James Furlong e Joe Ritchie-Bennett.

I loro amici Stephen Young, Patrick Edwards e Nishit Nisudan, seduti nelle vicinanze, erano rimasti feriti. I testimoni dell’aggressione hanno riferito alla Corte di aver sentito gridare “Allahu Akbar” e “vittoria sugli infedeli”. Secondo i pubblici ministeri Saadallah ha agito “senza preavviso o provocazione alcuna” e ha lasciato a terra le vittime con ferite “catastrofiche e mortali”. Il procuratore Alison Morgan ha chiesto l’ergastolo.

Saadallah, nato a Tripoli, in Libia, viveva nel Regno Unito dal 2012 e aveva ottenuto l’asilo nel 2018. Su di lui già pendevano precedenti condanne per violenza e possesso di armi da taglio, tra il 2014 e il 2019. Era noto ai servizi di sicurezza per sospetti legami con gruppi terroristici, ma era stato valutato e non era stata identificata alcuna minaccia reale o rischio immediato. Erroneamente.

Il giudice Sweeney ha ordinato un’udienza a Newton per stabilire se Saadallah fosse motivato da una causa religiosa o ideologica. Il processo è stato aggiornato al 7 dicembre.