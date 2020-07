Il ‘rimpianto’ per aver rimandato il coming out troppo a lungo? Esiste, ed è comune

Spesso si legge di 40 o 50enni che decidono di uscire dall’armadio e vivere la loro omosessualità senza problemi. E spesso, sono molti coloro che si stupiscono, perché dopo decenni “nascosti” hanno deciso di fare coming out. Ma lo sappiamo, oramai: non c’è un’età giusta o sbagliata per questo passo, così come non c’è una finestra temporale da rispettare, oltre la quale non è più possibile farlo. Ma in certi casi, si parla anche di rimpianto.

Solo la settimana scorsa avevamo parlato di Megan, una ragazza lesbica che a 20 anni ha deciso di uscire dall’armadio, dicendolo alla madre. Per la sua difficoltà ha anche perso la sua compagna, la quale non poteva portare avanti una relazione con una ragazza che non era sé stessa fino in fondo.

Il rimpianto nell’essere usciti “tardi”

Tramite Reddit, un ragazzo 29enne parla proprio del rimpianto nell’aver fatto coming out tardi, ripensando a tutte quelle cose che si è perso. L’evento in un locale queer a cui sarebbe voluto andare. Il ragazzo perfetto che però desiderava vivere la storia alla luce del sole. I pride a cui non ha mai partecipato.

Soprattutto durante questi lunghi giorni di isolamento COVID, sono gravato da tutto questo rimpianto per gli anni in cui sono stato chiuso nel mio armadio. Continuo a pensare a tutti i ragazzi con cui ho perso le opportunità, a tutti i ricordi divertenti che ho perso e agli anni di odio per sè stessi.

Abituati in una società etero-normativa, il fatto di essere omosessuali per alcuni può portare a chiedersi “perché sono sbagliato?“. E questo, ovviamente, allontana il coming out. E si chiede, in particolare, come superare questo rimpianto?

Le risposte alla sua domanda

Recuperare gli anni persi. Allontanare questo senso per aver rinunciato a troppe cose che gli avrebbero cambiato la vita. Il ragazzo scrive che a 29 anni gli sembra di aver perso parte della sua vita a fingere di essere etero. E ora, gli rimane solo il rimpianto.