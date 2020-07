Roma, flash mob al Pantheon a sostegno del DDL Zan – le foto

Davanti al meraviglioso Pantheon, Roma è scesa in piazza questa mattina per sostenere la legge contro l’omofobia e la misoginia che a fine luglio approderà finalmente alla Camera dei Deputati.

Tra i presenti anche la senatrice 5 Stelle Alessandra Maiorino, da noi intervistata pochi giorni fa; Marta Bonafoni, consigliera regionale lista civica Zingaretti; Marta Leonori, Consigliera regionale PD; Sabrina Alfonsi, presidente del I municipio; Imma Battaglia, i rappresentanti di Polis Aperta e soprattutto le nostre mamme e i nostri papà di AGEDO Roma.

Un flashmob ordinato, in sicurezza, a distanza e con mascherine, per chiedere subito una legge contro l’omotransfobia e la misoginia. Perché non c’è più tempo da perdere. Una giornata di mobilitazione in tante piazze d’Italia, quella di oggi, con gli hastag #DaVoceAlRispetto e #spazzalodio da riconvidivere on line, anche a distanza, per dare il vostro sostegno al DDL Zan.