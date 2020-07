DDL Zan, intervista alla senatrice Alessandra Maiorino: “Il testo non va toccato, saremo compatti”

Pochi giorni fa è stato approvato un emendamento al decreto rilancio a prima firma 5 Stelle che ha messo in sicurezza i 4 milioni di euro necessari per coprire le spese del DDL, legate all’istituzione di case rifugio e sportelli di ascolto per le vittime di atti omotransfobici. La stampa vicina all’opposizione si è chiesta “cosa c’entri la discriminazione gender con l’emergenza Covid”. Vogliamo spiegarlo, in modo da affossare qualsivoglia polemica preventiva?

Discriminazione Gender, ci sarebbe da commentare con pagine e pagine. Sorvoliamo sul gender, che è roba per analfabeti funzionali. Il brutto è che c’è chi alimenta questo dramma tutto italiano, di questo analfabetismo funzionale di ritorno. Non sto scherzando, non uso termini a caso. I dati lo dicono. C’è chi gioca con questa piaga del Paese, parlando di questo spettro del gender che non si è capito bene cosa dovrebbe essere. Cosa c’entri con il Covid quell’emendamento? C’entra quanto c’entra con la violenza di genere, io sono anche in commissione femminicidio. Il confinamento dentro casa sappiamo benissimo come abbia provocato in alcuni casi un esacerbarsi della violenza all’interno di una relazione di coppia. Allo stesso modo per le persone con diverse identità di genere e orientamento sessuale, e penso soprattutto ai giovani, che si sono trovate a vivere confinate in casa, tagliando fuori quelle relazioni in cui poter essere magari al 100%, in una famiglia in cui spesso esistono forme di rifiuto. Abbiamo immaginato che questa condizione possa aver generato una grande sofferenza, più grande rispetto a ragazzi e ragazze che non hanno vissuto questo problema. Per la comunità LGBT c’è stato anche questo, ovvero tagliar fuori relazioni magari non ufficiali. Vedi la polemica sull’affetto stabile, dove io ho difeso Conte. Era stata fattaappositamente quella formulazione, perché chi può venire a sindacare cosa sia l’affetto stabile, sempre usando la coscienza e la moderazione visto c’era un’emergenza sanitaria, in modo che ciascuno potesse decidere chi fosse il proprio effetto stabile da andare a visitare.

Giorni fa lei si è detta dispiaciuta per l’aver dovuto “rinunciare al reato di propaganda”, perché “la maggioranza ha scelto una via più “soft” per evitare polemiche. Anche se in realtà sterili polemiche ci sono ugualmente”. Non crede che con il “reato di propaganda” all’interno del testo quelle sterili polemiche sarebbero state ancor più pressanti, e soprattutto non si sarebbe corso il rischio di andare incontro ad un’eventuale incostituzionalità?

Assolutamente sì. Avevo proposto di metterlo comunque, semmai l’avremmo tolto. Si sarebbe dato anche un segnale. Non averlo messo non ci dà questo spazio di manovra. Sicuramente ci verrà chiesto di togliere dell’altro, ci proveranno in tutti i modi a deturpare questa legge. Avremmo avuto una piccola merce di scambio che poco avrebbe pesato nell’economia generale del provvedimento, strategicamente e politicamente parlando. Contenutisticamente, invece, se non fossimo in Italia, ma siamo in Italia, il problema non si sarebbe posto. Perché chiunque capisce che la chiesa cattolica e i suoi rappresentanti, in base ai dettami della propria fede, possono continuare a dire ciò che credono, sempre che non sia un insulto, perché rientra in una sfera religiosa. Ma ciò non vale per quelle organizzazioni che religiose non sono e che non possono avvalersi di questo manto che le rende qualcosa di altro, tipo Pro Vita, Forza Nuova e Casa Pound, che dicono cose aberranti sulla comunità LGBT, e temo che non avendo messo il reato di propaganda potranno continuare a farlo. Anche se, avendo inserito il reato di incitamento all’odio, lì prendiamo tutto.

Ma se alla Camera la maggioranza appare solida, al Senato la conta dei numeri sarà all’ultimo voto. C’è per l’appunto il rischio che il DDL venga disossato, con la scusa di uno snellimento che finirebbe inevitabilmente per svuotarlo?

Noi in Senato vogliamo che il testo non venga proprio toccato. Per quanto riguarda il mio gruppo farò una riunione sul tema, per capire se ci possono essere delle criticità. Ma il mio testo era già stato firmato da 36 senatori e senatrici 5 Stelle, e solo per questione di tempo non ho strappato altre firme. So di una collega che è fervente cattolica e potrebbe essere contraria, ma parliamo proprio di numeri residuali.

Nel 2016 lei non era stata ancora eletta senatrice, ma il voltafaccia del Movimento 5 Stelle nei confronti delle unioni civili fu uno schiaffo assai difficile da dimenticare, per la comunità LGBT nazionale. Passati 4 anni, il Movimento ha in qualche modo fatto mea culpa per quell’improvviso cambio di linea o siete rimasti sui vostri passi.

Io seguì quella storia con il fiato sospeso dalla Germania dove ero ad insegnare in quel momento, e lì per lì rimasi senza parole rispetto a quello che avevo sentito. Poi ho capito come sono andate le cose. Mi dispiace dirlo, so che non sarò creduta, so che ormai la narrazione è quella e si è consolidata, quindi ci ho rinunciato a far passare la verità di come andarono le cose. Lì la stepchild adoption venne appositamente inserita per essere stralciata strategicamente come dicevo prima con il reato di propaganda, la stepchild non era accettata da frange dello stesso PD, e quindi si scelse di imporre la fiducia, cosa che è invotabile per un partito di opposizione. Deontologicamente non si può votare la fiducia di un governo altro, mi spiace ma il Movimento 5 Stelle fu vittima, in quella circostanza. Alberto Airola ne ha pagato le conseguenze anche personalmente. Alberto ci è rimasto così male che non è più stato lo stesso. Era convinto di poter portare in porto la cosa, invece tutto questo gli è costato anche la credibilità all’interno del movimento LGBT, e non si è mai più ripreso. La prima cosa che mi ha detto quando sono arrivata in Senato e gli ho detto di voler portare avanti questi temi fu “lascia perdere, solo veleno, ci rimarrai male, rimarrai delusa, non ce la farai”.

A onor del vero prima di quel voto di fiducia senza stepchild adoption al suo interno, ci fu il cambio di linea dettato da Grillo che diede ‘libertà di coscienza’ ai propri parlamentari e ci fu per l’appunto il voltafaccia sul famoso “canguro” che la maggioranza provò a presentare per cancellare migliaia di emendamenti leghisti. Canguro che il Movimento si era ripromesso di votare la notte prima, per poi cambiare idea al mattino.

Noi sulle unioni civili facemmo votare i nostri iscritti e ci fu una maggioranza schiacciante per il ‘sì’, ma non ci fu il tempo e modo di fare lo stesso con la stepchild adoption, che venne inserita successivamente. Capisco che sono dinamiche interne ma Grillo non poteva lasciare che il gruppo parlamentare decidesse per sè, perché noi siamo un movimento di cittadini, di iscritti che sono titolati ad esprimere la propria. Questo sarebbe stato interpretato come un colpo di mano da parte degli eletti che devono decidere anche per la base. E non si era espressa la base sulla stepchild, ecco perché Grillo mise la libertà di coscienza. Mi rendo conto che l’adozione è un tema più complesso in cui ci possono essere posizioni diverse, premesso che io sono favorevolissima, non favorevole, perché sono convinta che un bambino e una bambina per crescere abbiano bisogno di amore e di persone equilibrate. Poi, se sono uomini, donne, etero, gay, è assolutamente indifferente. L’importante è che siano persone amorevoli che danno sostegno a questa vita che cresce.

Stepchild Adoption, va detto, che non riguardava l’adozione generica per le coppie LGBT, consentendo semplicemente al figlio di essere adottato dal partner del proprio genitore.

Lì però subentrava un altro problema, il problema della GPA, della Gestazione per Altri, che è ancora più complesso rispetto all’adozione semplice.

Ma è vero anche che la GPA in Italia è già vietata per legge.

Certo, infatti parliamo di persone che magari sono andate a farla all’estero.

La stragrande maggioranza delle quali, ricordiamolo, eterosessuali.

Certo, le coppie omosessuali sono una minoranza, però ogni volta che si pensa alla GPA si pensa alle coppie gay, e qui si torna al problema dell’informazione.

È quindi appurato che le distanze con quanto accaduto nel 2016 rimangono, perché voi continuate a cavalcare una ricostruzione che cozza con la nostra memoria storica e con la pubblica ricostruzione della senatrice Cirinnà, edita anche in un libro.

Guarda ti assicuro, c’erano problemi interni al Pd. La Cirinnà in ogni riunione che abbiamo fatto con questa bicameralina ha sempre ripetuto in maniera ossessiva ,’eh ma bisogna guardarsi anche al proprio interno, perché i nemici sono anche all’interno’. Lei ha paura dei propri, evidentemente ha motivo di averne. I cattodem non li ho inventati io.

Possiamo però dire che a 4 anni dalla Legge Cirinnà, deputati e senatori 5 Stelle sono favorevoli a questo DDL? Possiamo dormire sonni tranquilli almeno questa volta?

Io posso parlare per il gruppo Senato, che conosco bene, e posso dirti che il 99% del mio gruppo è felice per questo DDL, non solo a favore ma proprio felice. Alla Camera probabilmente è lo stesso ma sono anche di più e più giovani, che non sempre è buono, spesso in gioventù ci sono posizioni più rigide, giuste o sbagliate che siano. Non posso esprimermi con certezza sulla Cagioventù orientativamente penso di sì, ci sarà comunque un dibattito parlamentare.

Anche ieri, incredibile ma vero, l’Arcivescovo Giampaolo Crepaldi di Trieste ha tuonato contro il DDL Zan, che a suo dire ucciderebbe la libertà di espressione. Vogliamo una volta per tutte tranquillizzare i vescovi d’Italia?