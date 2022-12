0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Il Festival di Sanremo è sicuramente l’appuntamento televisivo più atteso dell’anno e come da tradizione anche per questa 73esima edizione il direttore artistico e conduttore Amadeus ha scelto il TG1 per rilasciare, a spizzichi e bocconi, dei piccoli spoiler sul cast che vedremo sul palco dell’Ariston.

Domenica 4 dicembre, nell’edizione del telegiornale delle 13:30, il direttore artistico ha rilasciato i primi indizi sul Festival svelando i nomi dei 22 big che si sfideranno a colpi di note musicali sul palco dell’Ariston e che dovranno vedersela con i 6 artisti emergenti che hanno vinto Sanremo Giovani. Sul prestigioso palco, dunque, potremo ascoltare ben 28 canzoni delle quali conosciamo già i titoli e che promettono di infiammare le classifiche musicali.

A questi 28 artisti si aggiungono anche gli ospiti e i co-conduttori dei quali già conosciamo alcuni nomi. A giugno, infatti, Amadeus ha annunciato che per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo accanto a lui vedremo l’imprenditrice digitale Chiara Ferragni, al suo esordio nelle vesti di conduttrice, che parteciperà attivamente alla prima e all’ultima puntata.

Ma non finisce qui: nel corso di questi mesi, infatti, Amadeus ha annunciato anche il nome di un altro co-conduttore. Ovviamente stiamo parlando dell’inimitabile Gianni Morandi che torna quest’anno sul palco dell’Ariston non più in gara, come accaduto nella scorsa edizione, ma per l’appunto nelle vesti di conduttore.

Gli spoiler della 73esima edizione del Festival di Sanremo, però, non finiscono mai. Amadeus, infatti, sempre in collegamento al TG1, nelle ultime ore ha prima svelato che anche quest’anno “ci sarà lo splendido palco galleggiante della nave Costa Smeralda” per poi annunciare la partecipazione di Salmo in qualità di ospite: “Salmo sarà ospite del festival e si collegherà dalla nave la prima e l’ultima sera“.

Una bella sorpresa per i fan del rapper sardo che sui social hanno subito festeggiato per la notizia rilasciata inaspettatamente al TG1 da Amadeus, al centro dei gossip per alcuni nomi che potrebbero calcare il palco dell’Ariston.

Nelle ultime ore, infatti, in seguito al successo raggiunto in America dall’attrice Sabrina Impacciatore, si è parlato di una sua possibile partecipazione al Festival della canzone italiana in qualità di co-conduttrice. Al momento, però, si tratterebbe semplicemente di ipotesi. Non ci resta dunque che attendere il prossimo collegamento di Amadeus con il telegiornale della prima rete Rai per scoprirlo!

