Sanremo Giovani 2022, vince gIANMARIA: ecco i 6 che andranno tra i big

Mancano meno di due mesi alla 73esima edizione del Festival della canzone italiana e oggi, in occasione della finalissima di Sanremo Giovani – dedicata a Siniša Mihajlović in seguito alla sua scomparsa -, abbiamo scoperto i nomi di tutti e 28 gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston dal 7 all’11 febbraio 2023 e il titolo delle loro canzoni.

Il cast, dunque, è ora al completo e non ci resta che attendere la cosiddetta “settimana santa” della televisione italiana per goderci la kermesse musicale, condotta per il quarto anno consecutivo da Amadeus. Ma chi si è esibirà su quel prestigioso palco?

“A Sanremo 2023 non ci saranno super ospiti italiani”, aveva dichiarato proprio Amadeus prima di annunciare in diretta al TG1 delle 13:30, domenica 4 dicembre 2022, i nomi dei big in gara. Oggi a quei volti possiamo finalmente abbinare anche i titoli delle canzoni che conquisteranno il palco dell’Ariston e che sin da ora promettono di infiammare le classifiche musicali.

Giorgia salirà sul palco con “Parole dette male”, gli Articolo 31 con “Un bel viaggio”, Elodie con “Due”, Colapesce Dimartino con “Splash” e Mara Sattei con un “Duemilaminuti“, un brano scritto da Damiano dei Måneskin, alla sua prima esperienza come paroliere per terzi. Ariete con “Mare di guai“, i Modà con “Lasciami”, il 19enne LDA con “Se poi domani“, Leo Gassmann con “Terzo cuore”.

A questi primi nomi si aggiungo: i Cugini di Campagna con “Lettera 22“, Mr. Rain con “Supereroi“, Marco Mengoni con “Due vite“, Anna Oxa con “Sali (Canto dell’anima)“, Lazza con “Cenere”, Tananai con “Tango“, le sorelle Paola e Chiara con “Furore”, Madame con “Il bene nel male”, Gianluca Grignani con “Quando ti manca il fiato”, Rosa Chemical con “Made in Italy“, Coma_Cose con “L’addio“, Levante con “Vivo” e Ultimo con “Alba“.

Ma non è finita qui: a questi 22 big, infatti, per la prima volta nella storia del Festival di Sanremo, vanno sommati i 6 artisti vincitori di Sanremo Giovani, che sono: il primo classificato gIANMARIA con il brano “Mostro” e i Colla Zio con “Non mi va”, Shari con “Egoista”, Olly con “Polvere”, Sethu con “Cause perse”, Will con “Stupido”.

A tal proposito, degna di nota è la polemica scoppiata sui social attorno all’eliminazione – del tutto inaspettata – di Fiat 131 e della sua “Pupille“. Il giovane, infatti, aveva sin da subito conquistato il cuore del pubblico per la sua voce inconfondibile e per la canzone che sin dalle prime note risultava essere orecchiabile e facilmente memorizzabile.

Nonostante la polemica, però, il cast messo su da Amadeus per la 73esima edizione del Festival di Sanremo promette di regalarci fortissime emozioni e sorprese. E voi avete già un vostro preferito?

