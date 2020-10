Saviano: “la legge contro l’omotransfobia e la misoginia non è solo necessaria ma vitale” – video

Anche Roberto Saviano sarà oggi in piazza della Scala, a Milano, a partire dalle ore 15:00, per dire basta all’omotransfobia e alla misoginia. Lo scrittore ha inviato un video ai Sentinelli di Milano, come fatto da decine di personalità nelle ultime due settimane.

“Non dobbiamo illuderci che per inerzia le cose si mettono a posto da sole. Serve il nostro impegno, il nostro corpo, la nostra voce per dire che una legge contro le discriminazioni, contro l’omolesbotransfobia, contro la misoginia non è solo necessaria ma vitale. Non è una legge persecutoria nei riguardi di nessuno: questo vogliono farci credere, che si vogliono censurare parole innocue, ripetono che in fondo spesso si insulta per gioco. Non è così. Il senso dell’umorismo non c’entra nulla, nessuno deve sentirsi libero di discriminare, di maltrattare un essere umano mai, e questa legge avrà invece un effetto sulle azioni. Le parole che pronunciamo condizionano quello che pensiamo, e dopo condizionano soprattutto quello che facciamo. E’ ora di dire basta“, ha sottolineato Saviano, che ha risposto presente alle oltre 70 associazioni e movimenti promotori di questa manifestazione.

Il palco sarà affidato alla conduzione di Diego Passoni (Radio Deejay) e Monica Napoli (SkyTg24). Dalle ore 15:00, distanziati e muniti di mascherina. Sul palco interverranno Luca Paladini, portavoce dei Sentinelli di MIlano; Antonia Monopoli, attivista transgender, scrittrice, responsabile dello sportello Trans – Ala Milano e vittima di un episodio di transfobia; l’On. Alessandro Zan, relatore della pdl contro l’omolesbobitransfobia e la misoginia alla camera) e Michele Albiani (responsabile dipartimento diritti Pd Milano Metropolitana); Elly Schlein, vicepresidente Regione Emilia Romagna; Gianmarco Negri, sindaco di Tromello, primo sindaco trans* eletto in Italia; M. Antonietta D’Oria, Sindaca di Lizzano; Annagaia Marchioro, attrice comica e attivista; Paolo Berizzi, giornalista; Simone Alliva, giornalista, scrive su l’Espresso ed è autore di “Caccia all’omo” (Ed. Fandango LIbri); Mirko Darar, attore comico; Davide Podavini, attivista; Giovanni Motta, avvocato della rete “Mai più Lager- no Cpr”) e Martina ed Erika della pagina Le perle degli omofobi.

La manifestazione prevederà un momento Flashmob, perchè tutte le partecipanti e tutti i partecipanti della piazza siano i protagonisti visibili della giornata e rappresentino tutt* insieme le istanze che saranno portate sul palco. Una piazza sicura e per tutt*. Gli organizzatori sono impegnati per la gestione di una piazza in sicurezza. Saranno presenti volontarie e volontari in piazza impegnati a far rispettare il distanziamento e l’obbligo di mascherina durante tutta la manifestazione, in rispetto delle norme vigenti anti Covid.