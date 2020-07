Simone Pillon al Senato contro il DDL Zan: “4 milioni di euro per 33 casi l’anno di presunti discriminati” – video

Quanti sono stati? 138, come riportato dal report ufficiale Arcigay (tutti ampiamente documentati tramite pdf, quotidiano dopo quotidiano), ed è evidente come questa sia solo la punta dell’iceberg, perché la stragrande maggioranza di chi subisce omotransfobia lo fa in silenzio, senza denunciarlo pubblicamente, pagando persino lo scotto della vergogna in un Paese che incredibilmente tende spesso a puntare il dito contro la vittima. Fingere che non sia così significa semplicemente continuare a fare ideologica e propagandistica politica sulla pelle di un’intera comunità.

Ma il senatore Pillon, senza alcun tipo di vergogna, ha così concluso il proprio intervento: “Siete voi a discriminare, coprendo d’oro chi vi sta ideologinticamente parlando simpatico. Ma almeno quei soldi fossero andati davvero a povere persone più o meno presuntamente discriminate, anche perché ci sarebbe da spiegare che discriminazione ci sarebbe nel dire se due uomini non possono adottare un bambino. La verità è che questi 120.000 euro ciascuno, 4 milioni complessivi, sono andati ad alimentare l’apparato che ogni mese, anno, costruisce il vostro consenso politico. Queste non sono risorse usate contro le discriminazioni. Queste sono marchette elettorali”.

Detto da chi vomita odio a buon mercato h24 per rastrellare consensi tra i cattoestremisti d’Italia. Detto da chi appartiene ad un partito che ha fatto sparire nel nulla 49 milioni di euro in rimborsi elettorali, che la Lega ha indebitamente ricevuto in base a rendiconti contabili irregolari riguardanti gli esercizi del 2008, del 2009 e del 2010.