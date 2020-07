DDL Zan, approvato emendamento che finanzia un fondo da 4 milioni di euro per le vittime di omotransfobia

L’opposizione è pronta alle barricate e la stampa cattoestremista già grida alla ‘legge liberticida’ e allo ‘scandalo’ economico in tempi di Covid-19, ma nel frattempo la maggioranza di Governo ha subito blindato i 4 milioni di euro che serviranno al DDL Zan, dal 27 luglio in discussione alla Camera dei Deputati, per assistere chi è vittima dell’omotransfobia.

Merito dell’emendamento al DL rilancio a prima firma Gilda Sportiello, 33enne deputata 5 Stelle. Alessandro Zan, relatore del ddl contro l’omotransfobia e la misoginia, ha espresso “soddisfazione” per l’approvazione del suddetto emendamento, “sottoscritto da me e dai colleghi di tutta la maggioranza, che finanzia con 4 milioni di euro per il 2020 un fondo di assistenza alle vittime di discriminazione e violenza per motivi legati all’identità di genere e all’orientamento sessuale“.

Molte persone della comunità lgbt+ subiscono quotidianamente discriminazioni, violenze e perfino allontanamenti dalle mura domestiche, circostanze che si sono peraltro acuite durante la fase della pandemia Covid, accanto alle difficoltà che tutti conosciamo. È pertanto doveroso che lo Stato contribuisca a offrire assistenza e rifugio a chi vive e subisce queste situazioni di marginalità e a creare percorsi di inclusione, protezione e reinserimento sociale e professionale. Questo è un tassello fondamentale, che conferma l’attenzione di maggioranza e governo al tema dei diritti, per arrivare a un quadro normativo efficace contro l’omotransfobia e la misoginia.

IlTempo ha subito gridato alla ‘follia’, titolando “4 milioni del coronavirus per la discussa “legge gender” che il Parlamento fatica ad approvare. Che c’entri la discriminazione gender con l’emergenza Covid è veramente difficile da capire”. Peccato che questa NON sia una ‘legge gender’, così come appare ridicolo parlare di un parlamento che faticherebbe ad approvare il DDL, visto e considerato che mancano ancora 24 giorni al suo arrivo alla Camera dei Deputati, con successivo passaggio al Senato.