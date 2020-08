La storia di Khalid, del santone e della terapia riparativa imposta per diventare etero

Ora, il 28enne avrebbe dovuto praticare l’astinenza. Non poteva masturbarsi, doveva reprimere il desiderio quando vedeva un ragazzo, e se non riusciva a controllarsi, sarebbe dovuto tornare immediatamente dal ciarlatano.

Sensi di colpa, dolore autoinflitto, paura

L’obiettivo della terapia riparativa era quello di far sentire anormale la persona. Un ragazzo gay non è normale, va contro Dio, quindi deve fare di tutto per reprimere il desiderio di avere rapporti con una persona dello stesso sesso. Altrimenti, la pena sarà la dannazione eterna.

Per l’astinenza, si infliggeva dolore, si prendeva a pugni, fino a quando non è più resistito e ha incontrato un uomo, con cui ha fatto sesso. La liberazione, dopo sei mesi, è stata grande, ma dopo è iniziato un nuovo dramma, per le convinzioni che la terapia riparativa gli aveva messo nel cervello. Stava andando contro il disegno divino, prendere una malattia sessuale sarebbe stata la sua punizione.

Il fallimento delle terapie

Ci sono voluto decenni a Khalid per capire che essere omosessuale non è una malattia, che non ci sono punizioni divine per questo.

Ad alcuni, come abbiamo già visto in passato, è andata peggio. Si parla di terapie di conversione che prevedono stupri, elettroshock, botte. Ma c’è un punto in comune: convincere la persona che quanto si sta facendo è un male. Queste pratiche, considerate torture, portano disagi emotivi, paure e depressione, in alcuni casi anche il suicidio.