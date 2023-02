Tommaso Foti di Fratelli d’Italia: “Non ho riserve per i figli gay, anche se ho una figlia normalissima” – VIDEO

0:00 Ascolta l'articolo

Se Ignazio La Russa non ha mai chiesto scusa per le incredibili parole pronunciate a Belve, in prime time su Rai2, nei confronti dei figli omosessuali, un altro esponente di Fratelli d’Italia è inciampato sull’argomento nel pomeriggio di Rai1.

Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati, ha preso le distanze dal presidente del Senato al cospetto di Serena Bortone, nel corso di Oggi è un altro Giorno, utilizzando però parole a dir poco discutibili.

“Molto semplicemente, quando hai una vicenda di questo tipo in famiglia la si accoglie come si accolgono tante altre situazioni”, ha precisato Foti. “Il presidente La Russa ha una riserva, io personalmente non avrei quelle riserve, lo dico apertamente. Anche se devo dire che in casa mia ho una figlia normalissima“.

Apriti cielo. Serena Bortone ha immediatamente bloccato il deputato per rimarcare come anche un figlio omosessuale sia “normale”, con Foti che ha provato a metterci una toppa, aggiungendo a fatica. “Ho detto normalissima nè più nè meno come sarebbe normalissima se fosse in un caso diverso. Se mi lasciate finire“. In studio presente anche Eva Grimaldi, che ha così replicato a Foti: “Lei parla benissimo, un italiano bellissimo e corretto. Ma non si dice “normalissima”, perché dobbiamo pensare prima di parlare“. “E capire qual è il termine corretto, per non toccare certi temi“. “Non si dice normalissima, avrebbe dovuto dire ho una figlia eterosessuale“.

Bortone, conduttrice, ha infine ribadito l’ovvio, ovvero che l’omosessualità non è certamente una scelta, mentre Foti ha concluso difendendo La Russa con queste parole: “Dire che sia omofobo è un’affermazione al di fuori dalla realtà“.

Le parole del presidente del Senato su un eventuale figlio omosessuale hanno scatenato un putiferio, politico e non, con le associazioni LGBTQI+ sul piede di guerra e Vladimir Luxuria a sorpresa in difesa della 2a più alta carica dello Stato.

