Ignazio La Russa a “Belve”: le migliori reazioni social all’intervista nell’occhio del ciclone

0:00 Ascolta l'articolo 2 min. di lettura Scuro Chiaro

Una giornata in cui Ignazio La Russa è stato sulla bocca di tutti, al centro di un ciclone mediatico e istituzionale a seguito delle polemiche nate per le dichiarazioni del Presidente del Senato in un’anteprima dell’intervista a “Belve”. Ignazio La Russa, (secondo) ospite della prima puntata della nuova edizione del programma condotto da Francesca Fagnani, ha infatti risposto in modo a dir poco agghiacciante alla domanda su come si sentirebbe se suo figlio fosse gay.

Utenti social, attivistə e politici si sono immediatamente scagliati contro La Russa le cui dichiarazioni, ricoprendo lui la seconda carica dello Stato, assumono un peso ancora più rilevante. E anche l’intervista integrale andata in onda in prima serata ha animato il popolo del web, in particolare di Twitter. Raccogliere i vari commenti era un dovere.

Ecco le migliori reazioni degli utenti all’intervista di Ignazio La Russa a “Belve”.

© Riproduzione Riservata