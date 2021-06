Torre Annunziata: veglia di preghiera contro l’omotransfobia

< 1 minuto di lettura

Per la prima volta in Campania è stata organizzata una veglia di preghiera contro l’omofobia e la transfobia. A volerla Don Ciro Cozzolino, il quale è anche coordinatore del presidio Libera “Raffaele Pastore e Luigi Staiano” contro le mafie, a Torre Annunziata.

La veglia è stata organizzata nella Chiesa SS. Trinità. Assieme all’associazione Pride Vesuvio Rainbow si sono riunite moltissime altre organizzazioni, che hanno partecipato all’incontro con lo scopo di lanciare un messaggio preciso: basta a ogni forma di odio e discriminazione. Come riportato dal sito dell’associazione, Don Ciro Cozzolino, al termine della veglia, ha salutato i presenti (circa una trentina di persone) dicendo “Bisogna accogliere la diversità non come pericolo, ma piuttosto come ricchezza”.

La chiesa SS. Trinità di Torre Annunziata, in passato, aveva anche organizzato una veglia anche in ricordo di Alessia, la ragazza trans uccisa da un cancro nel giugno dello scorso anno. Sui manifesti funebri, la famiglia aveva voluto inserire il nome maschile. Anche quella volta, fu don Antonio a celebrare la messa, affermando che si trattava di un “atto di giustizia” nei confronti della ragazza.