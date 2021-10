Zoo di 105, multa di 125mila euro da AgCom per insulti contro contro donne e omosessuali

< 1 minuto di lettura

Lo Zoo di 105 per parolacce è stato multato dall’AgCom per uso di “espressioni volgari e denigratorie rivolte in particolar modo contro donne e omosessuali“. La Commissione Servizi e Prodotti (CSP) dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come riportato da Adnkronos, ha sanzionato lo show radiofonico con 125.000 euro di multa per la diffusione di due puntate in fascia diurna del programma.

L’AgCom ha “accertato la violazione dell’art. 34, comma 2, del Tusmar che vieta di trasmettere ‘programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14’. All’interno delle due puntate sanzionate, andate in onda alla fine del 2020, sono state pronunciate, in maniera continuativa e morbosa, allusioni sessuali, messaggi di intolleranza e sono state utilizzate espressioni volgari e denigratorie rivolte in particolar modo contro donne e omosessuali“.

In passato Radio 105 era già stata diffidata dall’Autorità per aver diffuso espressioni dal contenuto fortemente denigratorio in violazione del regolamento di contrasto all’hatespeech.