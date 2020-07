Aggressione omofoba a Vernazza: l’aggressore bandito dall’Italia

L’aggressione era avvenuto giovedì scorso, 2 luglio, alla stazione dei treni di Vernazza, in provincia di La Spezia. L’aggressore, notato il bacio che la coppia gay si era appena scambiata, ha insultato e poi sferrato un pugno a uno dei due ragazzi, fuggendo assieme agli altri suoi compagni.

A distanza di circa una settimana, arriva l’ordine di espulsione per l’aggressore. Si tratta di un ragazzo macedone già noto alle Forze del’Ordine per episodi violenti a cui si era reso partecipe. Inoltre, il suo permesso di soggiorno era scaduto. E’ stato arrestato poche ore dopo il fatto, grazie al tempestivo intervento dei Carabinieri e le tante testimonianze delle persone preseti, che hanno aspettato l’arrivo degli inquirenti per rilasciare una dichiarazione.

Il 19enne sarà espulso dall’Italia quando i voli per il suo Paese di origine saranno ripristinati. Al momento, infatti, a causa del Covid, i voli per la Macedonia sono ancora sospesi.

Il giudice di pace di Gradisca d’Isonzo (Gorizia) ha deciso che l’aggressore sarà trattenuto presso un centro di permanenza e rimpatrio, proprio a Gradisca d’Isonzo. La decisione è stata presa in accordo con la Questura, specificando il motivo di “pericolosità sociale”.

Dopo l’aggressione omofoba a Vernazza, non potrà più tornare in Itala

L’omofobo non potrà tornare nel Belpaese dopo l’espulsione. Difatti, essendo irregolare e dopo gli atti violenti che lo vedevano come protagonista, l’espulsione prefettizia ordinata dal giudice gli impedirà di tornare in Italia.