Aggressione omofoba a Vernazza, Zan: “Mi chiedo come chi parla di “eterofobia” non provi vergogna”

Ancora omofobia all’italiana, nel pieno del dibattito sul DDL Zan. È di oggi la notizia di un’aggressione avvenuta a Vernazza, in provincia di La Spezia. Vittime due ragazzi di Bologna, aggrediti dal branco dopo essersi scambiato un bacio. Un semplice bacio.

Durissimo Alessandro Zan, deputato Pd nonché relatore della Legge contro l’omotransfobia e la misoginia.

In cinque giorni, la seconda notizia di aggressione verbale e fisica di un branco verso una coppia di ragazzi. Insultati e picchiati a Vernazza, mentre attendevano il treno. Mi chiedo come chi parla di “eterofobia” non provi vergogna nel leggere queste notizie. Solidarietà a questi due ragazzi, e piena fiducia nelle forze dell’ordine che sapranno individuare questi vigliacchi. Renderemo questo Paese più libero, più giusto e più democratico, per tutte e per tutti. Indipendentemente dalla mano che si stringe nell’attesa di un treno.

Chiaro il riferimento a Matteo Salvini, che pochi giorni fa ha raschiato il fondo della decenza chiedendo una legge contro l’eterofobia in risposta al DDL Zan. Eterofobia, va ricordato e rimarcato 10, 100, 1000 volte, che NON esiste in nessuna parte del mondo.

Il 27 luglio il DDL arriverà in aula alla Camera dei deputati. Nell’attesa un emendamento di oggi ha istituito un fondo di 4 milioni di euro per l’istituzione di case rifugio e sportelli di ascolto per le vittime di atti omotransfobici.