Attenzione: anche il coronavirus è colpa dei gay e dei genitori di ‘bambini trans’

Il virus sarebbe una punizione divina: questa l’opinione di Rick Wiles, un pastore cristiano della Flowing Streams Church, in Florida. Secondo l’uomo di Chiesa, il coronavirus che sta uccidendo centinaia di persone in Cina è la risposta a un “governo comunista senza Dio“, in quanto “le piaghe sono uno degli ultimi passi del giudizio“. Ma perché una tale punizione da parte di Dio? Per colpa dei gay, naturalmente.

Perché infatti i matrimoni per le coppie dello stesso sesso, le adozioni, i genitori 1 e 2 e la presenza di artisti omosessuali in televisione hanno il potere di far calare il PIL, di causare terremoti, appiccare incendi e di distruggere chiese, in ogni parte del mondo. In particolare, il pastore Wiles se la prende con i genitori dei bambini transgender. In TruNews, la piattaforma di notizie e opinioni fondata da Rick Wiles, ha definito i membri della comunità LGBT (ma senza nominarli) vili e disgustose persone, responsabili della ribellione spirituale del Paese. Queste orridi mostri, quindi, influenzerebbero i bambini, portandoli sulla strada della perdizione.

Guarda la ribellione spirituale che si trova in questo paese, l’odio di Dio, l’odio della Bibbia, l’odio della giustizia”, ​​ha detto. “Solo vili, disgustose persone in questo paese ora, trascendendo i bambini piccoli, pervertendoli. Guarda gli stupri, l’immoralità sessuale e la sporcizia sui nostri televisori e sui nostri film.

E’ il giudizio di Dio, che sta colpendo l’uomo, purché etero.

Non solo coronavirus: Rick Wiles ne ha per tutti

A favore di Donald Trump e contrario invece all’amministrazione di Barack Obama definito “demone dell’inferno” , recentemente Rick Wiles ha anche ricevuto le credenziali riservate alla stampa per entrare alla Casa Bianca. TruNews è spesso caratterizzato da letture di testi biblici e teorie cospiratorie (il governo americano voleva diffondere l’ebola nel Paese), oltre ad pubblicare contenuti antisemiti e antisionisti, spesso con messaggi islamofobici e anti-LGBTQ.