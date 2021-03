“Ci sono i bambini perché vi baciate?”, ma Valentina e Aurora zittiscono l’omofobo: “Vai via!” – il video è virale

< 1 minuto di lettura

Valentina e Aurora hanno denunciato sui social quanto avvenuto in un parco, in pieno giorno. Un semplice bacio a stampo ha infatti indispettito un uomo, che si è avvicinato per chiedere ad entrambe di smetterla. Il motivo? “Ci sono dei bambini, e non è una cosa bella, non è carino femmina con femmina“.

“Vedi di andartene, perché a me una cosa così a noi non la dici!“, ha replicato con durezza una delle due ragazze, che non si sono certo lasciate intimidire dall’omofobo di turno. “Tu non hai mai baciato la tua donna davanti a dei bambini? Sì, e allora, che differenza c’è, perché noi siamo due donne? Tu sei un maleducato, un retrogrado“. Smascherata l’ipocrisia, in aiuto all’uomo è arrivata la sua compagna, ma senza mollare di un millimetro sia Valentina che Aurora hanno messo in fuga entrambi. “Andate andate, vai, perché marchi male. Non ci spaventi mica eh. Questo è quello che succede nel 2021!“.

Tutto tristemente reale, drammaticamente quotidiano, con l’aggressione di Valle Aurelia ancora nei nostri occhi e l’omofobo finalmente identificato dopo un mese. Tutto questo con il DDL Zan ancora in attesa di calendarizzazione al Senato, e un’intera comunità costretta a vivere con l’ansia di un semplice bacio pubblico, alla luce del sole. Un bacio d’amore che non dovrebbe suscitare alcuna reazione ostile, se non fosse che l’ignoranza e l’odio siano ancora pesantemente tra noi, spesso alimentati da quelle istituzioni, vedi Chiesa cattolica e Parlamento, teoricamente preposte a diffondere pace, amore e uguali diritti per tutti. Teoricamente, per l’appunto…