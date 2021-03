Roma, identificato l’omofobo di Valle Aurelia

< 1 minuto di lettura

Ha 31 anni colui che lo scorso 26 febbraio, alle ore 21:00 di sera, ha preso a calci e pugni il 24enne Christopher Jean Pierre Moreno e il suo compagno 28enne, Alfredo Zenobio, “colpevoli” di essersi baciati in sua presenza. L’omofobo è stato identificato dalle forze dell’ordine, come riporta il Corriere della Sera, che già lo conoscevano per i suoi comportamenti intemperanti e violenti. Ma non ha precedenti penali.

Adesso potrebbe essere denunciato per lesioni e ingiurie, oltre ad andare incontro una pesante sanzione e a una denuncia supplementare per aver attraversato per due volte i binari della metropolitana. Prima per andare a picchiare i due giovani, poi per allontanarsi in treno nella direzione opposta a quella delle vittime. Jean Pierre e Alfredo sono attualmente assistiti dall’avvocato Valentina Ciaramella di Rete Lenford.

La violenta aggressione ai danni dei due ragazzi ha riacceso la politica nazionale nei confronti del DDL Zan, approvato alla Camera lo scorso novembre e da allora in attesa di sbarcare al Senato. Nella giornata di oggi i senatori del Pd si ritroveranno, puntando ad una rapida calendarizzazione della legge contro l’omotransfobia, la misoginia e l’abilismo. Dopo tante parole e promesse, è arrivato il momento di passare ai fatti.