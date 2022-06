Disney+ festeggia il Pride Month con una sezione speciale dedicata a film e serie LGBTQI+

7 min. di lettura

Non era mai successo prima. Per celebrare il Pride Month 2022, Disney+ ha dato vita ad una sezione Pride, ben visibile in tutti gli abbonamenti, contenente film e serie a tematica LGBTQ+.

“The Walt Disney Company è al fianco della comunità LGBTQIA+ e dei suoi alleati, sostenendo con orgoglio una narrazione inclusiva, diversificata e autentica“, si legge nel comunicato dell’azienda. “Oggi e ogni giorno, ci impegniamo a reinventare il domani amplificando le storie LGBTQIA+ e sostenendo l’importanza di una rappresentazione accurata nei media e nell’intrattenimento“.

Tutto questo in un mese in cui sono arrivati in streaming la 3a e ultima attesa stagione di Love, Victor e Trevor: The Musical, filmato dal vivo a Broadway e in uscita il 24 giugno.

Ma ora andiamo a spulciare i principali contenuti queer presenti all’interno della piattaforma!

Serie TV

Love, Victor

Tra le serie televisive, impossibile non partire dalla rivoluzionaria Love, Victor, spin-off del film Tuo, Simon. La 3a e ultima stagione è uscita il 15 giugno, con tutti gli otto episodi subito a disposizione.

Questa stagione ritrova Victor in un viaggio alla scoperta di se stesso, non solo per decidere con chi vuole stare, ma più in generale, chi vuole essere. Con i progetti post-scolastici che incombono, Victor e i suoi amici si trovano di fronte a una nuova serie di problemi che devono risolvere per poter prendere le decisioni migliori per il loro futuro. Nel cast tornano Michael Cimino, Rachel Hilson, Anthony Turpel, Bebe Wood, Mason Gooding, George Sear, Isabella Ferreira, Mateo Fernandez, James Martinez, Ana Ortiz, Anthony Keyvan e Ava Capri.

Pride

Pride è una docuserie in sei parti che racconta la lotta per i diritti civili LGBTQ+ in America, decennio per decennio, dagli anni ‘50 in poi. Prodotto da Killer Films e da VICE Studios, Pride vede sei famosi registi LGBTQ+ esplorare storie eroiche e strazianti che definiscono l’America come nazione. La serie spazia dalla sorveglianza dell’FBI sulle persone omosessuali durante il Lavender Scare degli anni ‘50 alle “guerre culturali” degli anni ‘90 e oltre, esplorando l’eredità queer del movimento per i diritti civili e la battaglia sull’uguaglianza matrimoniale. Con personaggi meno conosciuti come Madeleine Tress o il videografo degli anni ‘80 Nelson Sullivan, che ha raccontato come il centro di New York si stesse svuotando durante l’epidemia di AIDS, la serie presenta anche figure internazionali come il pioniere dei diritti civili Bayard Rustin, la scrittrice Audre Lorde e i senatori Tammy Baldwin e Lester Hunt.

L’evoluzione dei diritti e delle identità transessuali attraverso i decenni è tracciata con interviste e filmati d’archivio di pionieri come Christine Jorgensen, Flawless Sabrina, Ceyenne Doroshow, Susan Stryker, Kate Bornstein, Dean Spade e Raquel Willis.

Le Fate Ignoranti

La serie Le Fate Ignoranti, composta da 8 episodi, è creata da Gianni Romoli e Ferzan Ozpetek e scritta in collaborazione con Carlotta Corradi e Massimo Bacchini. Prodotta da Tilde Corsi per R&C Produzioni, la serie è diretta da Ferzan Ozpetek e da Gianluca Mazzella, suo collaboratore da oltre vent’anni.

Quando Massimo, il marito di Antonia, rimane ucciso in un incidente, la donna scopre che suo marito aveva una relazione con un giovane uomo, Michele. Antonia, devastata dalla notizia, si ritrova a indagare sulla vita segreta del marito e stringe un’amicizia inaspettata e coinvolgente con Michele e la sua cerchia di amici eccentrici che erano per suo marito quasi una seconda famiglia. Grazie a tutti loro lei riuscirà a cambiare il suo punto di vista sulla vita, ma imparerà di nuovo ad amare?

La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Serra Yilmaz (Serra), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Paola Minaccioni (Luisella), Deniz Burak (Asaf), Carla Signoris (Veronica), Filippo Scicchitano (Luciano) e Edoardo Purgatori (Riccardo). Il cast include anche Edoardo Siravo (Valter), Lilith Primavera (Vera), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.

Modern Family

Dopo aver vinto 22 Emmy Awards e un Golden Globe, Modern Family è arrivata alla sua undicesima e ultima stagione nel 2020. In 11 anni i protagonisti sono cambiati e cresciuti, rappresentando la quotidianità di una famiglia americana del ventunesimo secolo. Con lo stile del falso documentario, la serie ha seguito le vicende dei tre nuclei familiari che rappresentano la convivenza di culture, etnie e sessualità diverse nelle moderne famiglie allargate.

Altre serie

Tra le altre serie a tematica LGBTQ+ presenti su Disney+, ricordiamo Better Things, Brothers and Sisters, 911 Lone Star, American Horror Story e American Horror Stories, Queens, How I Meet Your Father, Star, L’amore ai tempi del Corona, Grey’s Anatomy, Station 19, 911, Big Sky, Buffy, Vida Perfecta, Glee, High School The Musical, Scandal, Scream Queens, i corti Pixar come lo splendido Out, Solar Opposites, The Proud Family e Ugly Betty.

FILM

Fire Island

Diretto da Andrew Ahn (Spa Night, Driveways) da una sceneggiatura di Joel Kim Booster (Sunnyside), Fire Island è uscito il 17 giugno sulla piattaforma streaming.

Ambientata nella località di villeggiatura gay di Long Island, New York, Fire Island è una commedia romantica, moderna e sincera che mette in scena una lettura multiculturale e diversificata della queerness e del romanticismo. Ispirata agli intramontabili intrighi del classico di Jane Austen Orgoglio e pregiudizio, la storia è incentrata su due migliori amici (Joel Kim Booster e Bowen Yang) che partono per vivere una leggendaria avventura estiva con l’aiuto di un rosé a buon mercato e del loro gruppo di amici eclettici.

Trevor: il Musical

Trevor: Il Musical è la versione filmata della produzione teatrale di Off-Broadway, che segue un affascinante tredicenne, forza della natura e con una fervida immaginazione. Mentre affronta l’adolescenza nel 1981, Trevor lotta per trovare la propria identità e determinare il proprio posto in un mondo difficile. Quando un incidente imbarazzante a scuola lo porta improvvisamente sotto gli occhi di tutti, Trevor deve trovare il coraggio di tracciare la propria strada. Una storia profondamente commovente e divertente sulla scoperta di sé e sul potere dell’accettazione, Trevor: Il Musical parla di come vivere la propria vita al meglio con tanta passione… e un tocco di stile.

Il musical è basato sul cortometraggio Trevor, vincitore di un premio Oscar nel 1995, che ha ispirato la fondazione dell’organizzazione no-profit The Trevor Project per la prevenzione del suicidio giovanile LGBTQ. Trevor: Il Musical debutterà venerdì 24 giugno in streaming su Disney+.

Howard: la vita, le parole

Diretto da Don Hahn (La Bella e la Bestia), Howard: la vita, le parole è la storia mai raccontata di Howard Ashman, il brillante paroliere dietro a classici Disney come Aladdin, La Bella e la Bestia, La Sirenetta e creatore di musical tra cui La piccola bottega degli orrori. Con materiale d’archivio mai visto prima, filmati e fotografie personali, nonché interviste con gli amici e la famiglia di Howard, il film getta uno sguardo intimo sulla vita della leggenda Disney, sulla sua sensibilità creativa e su tutto il processo dietro la sua musica. Dall’infanzia a Baltimora fino agli anni formativi a New York e la sua morte prematura a causa dell’AIDS, Howard: la vita, le parole approfondisce il viaggio che lo ha portato a diventare il paroliere dietro alcuni dei film classici per famiglie più amati e conosciuti al mondo.

Meglio Nate che Niente

Better Nate Than Ever, musical scritto e diretto da Tim Federle e basato sull’omonimo romanzo arrivato in Italia con il titolo “Meglio Nat che Niente“, edito da Il Castoro, è un’esilarante commedia musicale che vede l’esordiente Rueby Wood nei panni di Nat Foster, impopolare tredicenne che sogna di conquistare Broadway.

“C’è solo un problema: non riesce nemmeno a ottenere una parte nella recita scolastica”, si legge nella sinossi ufficiale. Quando scappa di casa nel cuore della notte, diretto a New York, il tredicenne Nat sa di non avere niente da perdere. Nel piccolo paese in cui è cresciuto nessuno approva la sua passione per il canto: a scuola tutti lo prendono in giro e a casa i genitori hanno occhi soltanto per il fratello maggiore Anthony, campione nello sport. L’unica a capire il talento di Nat è Libby, la sua migliore amica, e proprio lei lo spinge a partire all’avventura: stanno per cominciare le audizioni per E. T. – Il Musical, e chi più di Nat meriterebbe di avere una parte nello spettacolo? Al provino però la concorrenza è davvero agguerrita e non mancano gli imprevisti, tra cui l’arrivo dell’eccentrica zia Heidi. Ma Nat non si arrende, è deciso a lottare fino all’ultimo per conquistare il suo posto… nello straordinario pianeta del musical.

Nel cast anche Joshua Bassett, volto di High School Musical che ha fatto coming out nella vita reale. Joshua interpreta Anthony Foster, il fratello maggiore di Nate. Al suo fianco troverà Aria Brooks, Lisa Kudrow di Friends e Norbert Leo Butz.

Crush

Crush è un coming-of-age del 2022 diretto da Sammi Cohen e scritto da Kirsten King e Casey Rackham, con protagonista una liceale che si innamora della sua compagna di squadra di atletica, scoprendo finalmente cosa sia l’amore. Nel cast Rowan Blanchard e Auliʻi Cravalho, ex Moana di Oceania.

ALTRI FILM

Tra le altre pellicole a tematica LGBTQ+ presenti su Disney+, ricordiamo Le Fate Ignoranti, Gli occhi di Tammy Faye, La Battaglia dei Sessi, The Rocky Horror Picture Show, Boy’s Don’t Cry, West Side Story, Bohemian Rhapsody, Copia Originale, Eternals, Il Cigno Nero, Tuo, Simon, La Forma dell’acqua e Absolutely Fabuloys – il Film.

