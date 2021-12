Cardi B commenta il binarismo dei giochi per bambini: “Smettetela di essere così ottusi”

2 minuti di lettura

Tra il vincere un Grammy e rilasciare singoli che finiscono periodicamente tra le hit del momento, Cardi B è anche un’icona bisessuale e non spreca mai un’occasione per affossare gli hater o ricordare come le discussioni anti-LGBTQIA+ siano assolutamente ridicole.

Pochi giorni dopo aver officiato l’indimenticabile matrimonio di una coppia queer e aver accettato di celebrare anche quello di Kal Penn, la rapper è anche esplosa su twitter riguardo un argomento che tutti gli anni, proprio sotto le feste, sembra animare la rete: i regali per i bambini.

Sembra che una buona parte della popolazione creda ancora che anche i giochi per bambini abbiano dei generi, e che ci siano giochi adatti per i maschi ma non per le femmine, e viceversa.

Costruzioni e supereroi? Non certo per le bambine! E bambole o scarpette da ballo? Non si può vedere un maschietto con il tutù. Nemmeno, a quanto pare, dietro i fornelli di un set di cucina per i più piccoli. La polemica è nata dopo che alcuni genitori hanno iniziato a postare sui social foto dei loro figli che giocano a cucinare. Una, in particolare, ha scatenato le ire dei più conservatori, che sostengono come lasciarci giocare i bambini potrebbe “influenzarli”. In poche parole: i set da cucina per i maschi sono roba da gay. «Non comprate ai vostri figli un set da cucina per Natale… dategli un set di strumenti da lavoro…non mettete idee sbagliate in testa ai vostri figli in giovane età», è stato uno dei commenti con più like.

Il popolo di Internet ci ha messo veramente poco a rispondere per le rime, sottolineando l’assurdità delle affermazioni e, tra i tanti, anche Cardi B è arrivata per dire la sua, abbastanza definitiva, opinione a riguardo.

The fact that Ryans world the little boy from YOuTube make millions and he have a kitchen set like this and y’all worry about if this gay or not 🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️Stop being so close minded and dumb https://t.co/SlhfsJx95w — Cardi B (@iamcardib) 2 dicembre 2021

Molti altri utenti hanno continuato il thread iniziato dalla cantante: se il discorso ritorna ciclicamente, così tutti sembrano essere d’accordo sul fatto che sia decisamente ridicolo. «Mio figlio ha bambole, monster truck, una cucina giocattolo, supereroi, ecc. Gioca con tutto. Vuole le unghie dipinte di rosa come la mamma e poi corre nel fango con il cane a caccia di insetti. La gente deve lasciare che i bambini siano bambini e smetterla di spingere le loro insicurezze su di loro», ha raccontato un utente.

Il discorso sui ruoli di genere tra i bambini e uno dei primi passi che andrebbero affrontati per combattere attivamente sessismo, maschilismo e machismo. (la LEGO poche settimane fa ci ha provato, come la Mattel con il loro Ken sirenetto) Tutto questo non esisterebbe se fossimo abituati fin da piccoli a concepire il genere non a compartimenti stagni, ma come qualcosa di fluido e naturale che non pregiudica in alcun modo i ruoli nella società. È un discorso per molti scomodo, ma necessario.

Il commento di Cardi B ha avuto risalto per il suo ruolo di celebrità, ma non ha fatto altro che esprimere quello che tutti pensiamo. Che senso ha pensare che dei giochi per bambini possano pregiudicare la loro sessualità? Non abbiamo forse schiere di cuochi uomini? Non serve forse anche a loro imparare a cucinare per sopravvivere, magari anche da piccoli per divertirsi? Una polemica inutile che è forse anche il momento di superare.