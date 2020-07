Cathy La Torre: indecenti insulti omofobi dopo l’annuncio della candidatura a sindaca di Bologna

A inizio luglio Cathy La Torre ha annunciato la sua candidatura a sindaca di Bologna. Con lo slogan “Tutta tua la città“, l’avvocato e attivista LGBT aveva così deciso di scendere in campo. Non c’è ancora la certezza nella sua candidatura, ma come confessato a suo tempo c’è “una voce dentro” che glielo chiede.

Purtroppo, se in molti hanno accolto positivamente l’idea, alcuni hanno reagito malamente. E hanno dimostrato tutto il loro odio attraverso i social. Al sicuro dietro uno schermo del computer.

Insulti, violenze verbali. Questo deve subire Cathy La Torre, a seguito della sua candidatura. Una vera e propria campagna d’odio. I messaggi e i commenti la definiscono come z*ccola, str*nza, cestino dell’immondizia. Altri le dicono, “sparati”, la definiscono una “povera idiota” oppure un “pezzo di m*rda grande grande” e “povera deficiente”. A queste, si aggiungono le offese per il suo orientamento sessuale, ed ecco arriva “cesso” e “lesbica di m*rda“. Ma non solo: a tutto questo si aggiungono anche degli account falsi che si spacciano per lei. Questi, da quanto riportato dalla stessa legale, promettono premi e soldi e ai follower.

Un odio che Cathy La Torre si aspettava. Ma non così

Se l’annuncio della candidatura è stata una vera sorpresa per tutti, per lei la sorpresa è stata l’ondata di odio che ha ricevuto. Se lo aspettava: è una donna, è lesbica, è un’attivista. Ma non pensava si arrivasse a tanto.