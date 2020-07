Ragazzo ricatta un uomo conosciuto in chat: ecco alcuni consigli per ‘Grindr 4 dummies’

Un uomo, sposato e con figli. Un 25enne. Grindr. Incontri occasionali. E il ricatto sessuale. Sono storie già sentite. Ragazzi che cercano di ottenere qualche soldo ricattando spudoratamente con foto e video le vittime, dopo il rapporto sessuale. Kieran Thurling è l’aguzzino, 25 anni, che ha cercato di ottenere 400 sterline da un uomo, con il quale si è incontrato ben otto volte. Quest’ultimo, però, aveva moglie e figli, e non voleva che si sapesse. Ma ha capito troppo tardi che Thurling in realtà era un criminale. Siamo a Uffculme, nel Devon, in Inghilterra.

Mosso dal guadagno facile, il ragazzo ha chiesto dei soldi all’uomo. Se non pagava, avrebbe diffuso le immagini, facendo in modo che anche la famiglia scoprisse il suo segreto. Ma l’uomo non poteva trovare tutti quei soldi in così poco tempo, che nel frattempo era aumentati a 600. Per questo, decise di andare alla Polizia. Non c’erano prove: non sapeva il vero nome del ragazzo, né aveva contatti o messaggi, se non quelli di Grindr.

L’arresto e la condanna

Per questo motivo, la Polizia decise di tendergli una trappola. Consegnarono alla vittima una valigetta piena di carta, lasciandola nel luogo prestabilito. Quando Thurling arrivò sul posto, fu immediatamente arrestato.