DDL Zan, contingentati gli emendamenti e Pillon grida al ‘bavaglio della democrazia’ (gratuitamente)

1017 emendamenti, la stragrande maggioranza a firma Lega e Fratelli d’Italia, con l’unico obiettivo di fare puro e semplice ostruzionismo. Il DDL Zan è andato oggi incontro ad una prima importante decisione, perché in Commissione Giustizia si è deciso il contingentamento degli emendamenti. I gruppi potranno segnalarne al massimo 10 per ciascuno degli articoli presenti nel testo (inizialmente erano 5, poi si è giunti ad un compromesso), in modo da accelerare i tempi e arrivare alla Camera dei Deputati il 27 luglio, come previsto.

Come segnalato nei giorni scorsi, nulla di clamoroso visto e considerato che la maggior parte degli emendamenti leghisti e di Fratelli d’Italia sono totalmente privi di contenuti, demenziali nel loro spaziare tra calvizie, nanofobia e l’istituzione della Giornata contro Eterofobia, come solo pochi giorni fa si vantava il senatore Simone Pillon, che oggi neanche a dirlo grida alla censura, al bavaglio.

“Indegno colpo di mano della maggioranza alla camera”, scrive Pillon su Facebook aizzando i propri follower. “Viene imposto il limite di 5 emendamenti a gruppo per ogni articolo. Si riempiono la bocca di democrazia e poi discriminano le opposizioni scavalcando i regolamenti parlamentari. Per fortuna che il relatore Zan diceva di non voler imbavagliare nessuno. Se il buongiorno si vede dal mattino, possiamo prepararci tutti alla galera. Vergogna!!! Non ci fermerete“.