Diego Fusaro getta fango sulla legge contro l’omotransfobia: ‘il testo protegge i pedofili’ – ma è una fake news

Non sappiamo se si tratta di una fake news studiata a tavolino o pura e semplice incompetenza di Diego Fusaro. Quel che è certo, è che l’opinionista ha diffuso la notizia che il testo della legge contro l’omotransfobia che verrà depositata domani alla Camera contiene anche la “protezione per i pedofili”.

Naturalmente, questo non è assolutamente vero. Si tratta solamente dell’ultimo attacco a colpi di fake news che ProVita e i suoi seguaci stanno assestando al ddl Zan.

L’emendamento “scambiato” per protezione ai pedofili

Diego Fusaro, complice forse il caldo weekend appena trascorso, ha pubblicato sul suo profilo Facebook uno screenshot preso dal sito del Senato. L’immagine mostra un emendamento contenente una proposta di modifica alla legge contro l’omofobia, di Ivan Scalfarotto.

L’emendamento, recita:

a) al comma 1, alle lettere a) e b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”o fondate sull’odio ovvero disprezzo o comunque palese ostilità tesa concretamente a ledere l’incolumità, la dignità e il decoro delle persone che manifestino anche solo apparentemente, ancorché non apertamente, orientamenti omosessuali, bisessuali, eterosessuali, pedofili, se tali condotte discriminatorie siano poste in essere a motivo del loro orientamento sessuale e siano espressione di violenza o ostilità verso la persona e non di pensiero verso l’orientamento sessuale e lo stile di vita in sé”.

La parte che ci interessa è quella appunto segnata. L’emendamento incriminato proponeva di inserire all’interno del testo anche una sorta di tutela ai pedofili. Come se fosse un orientamento sessuale e mettendolo sullo stesso piano dell’orientamento omosessuale, bisessuale ed eterosessuale.

La verità sull’attacco di Diego Fusaro

Quello che Diego Fusaro, volontariamente o meno, non dice, è che l’emendamento è del 2014. E’ stato presentato al Senato, come indicano le immagini, mentre il ddl Zan sarà presentato alla Camera. Non riguarda dunque il testo di cui Alessandro Zan è relatore, ma quello di Scalfarotto, rimasto fermo in Senato. E non è nemmeno stato proposto dal parlamentare di Italia Viva, il quale è appunto un deputato. L’emendamento è di Carlo Giovanardi, che nel 2014 stava tentando di affossare il ddl, facendo ostruzionismo con emendamenti impossibili, tecnica ripetuta anche durante la legge sulle unioni civili.