‘È un bravo educatore, ma è finocchio’: le vergognose parole dei genitori a Marco

Marco Dianda è un ragazzo che con impegno e dedizione ha studiato a testa bassa per anni per diventare educatore di bambini dai zero ai tre anni. E’ un ottimo insegnante, preparato e serio. Ma Marco Dianda è anche omosessuale. E quando è così, la bravura va in secondo piano. Improvvisamente, diventa scomodo.

E Marco si è sentito dire: “Sarà anche bravo. Ma un lavoro così non lo può fare. È contronatura“. Perché in Italia, nel 2020, se sei gay, non puoi lavorare con i bambini.

La storia di Marco, che non può fare l’educatore perché gay

A rendere noto quanto successo è lo stesso Marco Dianda tramite il suo profilo Instagram. A fianco di una sua foto, Marco spiega che tra pochi giorni concluderà la sua attività, dopo 4 anni. Si concederà un po’ di riposo, per poi riprendere gli studi per la laurea magistrale, che stava portando avanti assieme al lavoro da educatore.

A chi diceva “peccato sia finocchio”, nonostante la sua bravura con i bambini, Marco ha voluto rispondere spiegando che un orientamento sessuale non porta a fare bene o male un lavoro, a un omosessuale non è proibito di fare certi lavori, solo perché contro natura o considerato un pedofilo. E certo, è saltata fuori anche la pedofilia. Lo dice lo stesso Marco, nel suo post.

Essere omosessuale non significa essere un pedofilo, un maniaco, un manipolatore di menti o altro… significa solo una cosa: portarsi sulle spalle l’ignoranza altrui, quell’alone di stupidità che se non si ha forza a sufficienza finisce per ridurci ai minimi termini.

Marco se ne va felice, ma anche con po’ di amaro in bocca. Perché se per molti genitori lui è un educatore competete e bravo nel trattare con dei bambini così piccoli, altri non lo vorrebbero nemmeno vedere vicino ai figli: