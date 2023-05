Festa delle Famiglie Arcobaleno in tutta Italia: “Il Governo Meloni come l’Ungheria e la Russia”

0:00 Ascolta l'articolo

Barletta, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Perugia, Pisa, Roma e Torino si sono ieri ritrovate in piazza e nei parchi cittadini per festeggiare la Festa delle famiglie, appuntamento annuale con cui l’associazione di genitori LGBTQIA+ Famiglie Arcobaleno celebra l’International Families Equality Day. Giochi, laboratori, dibattiti, teatro, musica, sport, pic-nic e tanto altro hanno coinvolto decine e decine di famiglie, di amici, di parenti, da nord a sud, isole comprese.

Giovedì 11 la Festa si terrà a Biella, Trento e Bolzano, domenica 14 si continuerà a Imola, Milano, Pordenone e Verona.

Dopo mesi di attacchi da parte di un governo che continua a negare i diritti dei bambini e delle bambine con due mamme o due papà, a cui sono seguiti dibattiti, manifestazioni, presidi e petizioni, si è tornati in piazza per celebrare le famiglie arcobaleno e con loro tutte le famiglie. L’obiettivo della Festa delle Famiglie 2023 è stato quello di rispondere con la realtà di queste Famiglie, con le loro vite, le loro relazioni e la loro serenità a una narrazione spesso frutto di pregiudizi e vittima di una visione conservatrice della famiglia. Semplice e chiaro lo slogan dell’edizione 2023: Famiglia è chi famiglia FA. Ancor più semplice e chiara la richiesta alle istituzioni: diritti e piena eguaglianza per i figli e le figlie di coppie dello stesso sesso.

“La Festa della Famiglie è un’occasione preziosa di incontro, scambio e conoscenza: dalle istituzioni alle scuole, dalle associazioni amiche alle famiglie, tutti contribuiscono alla costruzione di queste giornate“, ha sottolineato Alessia Crocini, Presidente di Famiglie Arcobaleno. “Le famiglie arcobaleno vivono in grandi città così come in piccole province e in ogni luogo trovano accoglienza e piena cittadinanza, lo stesso non possiamo dire del governo in carica che non solo non ci tutela ma continua ad attaccarci. Come sempre il Paese reale è ancora una volta più avanti. È un attacco frontale, non neutrale, una posizione chiara che il ministro dell’interno di questo Governo ha preso contro le Famiglie Arcobaleno. Abbiamo fatto piazze partecipate, piene non solo di persone LGBTQIA+ ma di cittadinanza, di società civile, di persone che hanno capito chiaramente che questo attacco oggi fatto alle famiglie arcobaleno domani potrebbe colpire altrove. Come Italia stiamo inanellando in Europa una serie di posizioni ultra-conservatrici, che sono quelle dell’Ungheria di Orban e della Russia di Putin. Con la differenza che la Russia di Putin non viene più nominata perché è motivo imbarazzo vista la guerra in Ucraina. Ma se non ci fosse la guerra in Ucraina appoggeremmo anche le politiche omofobe di Putin. Questo è il governo Meloni. Dobbiamo contrapporci, anche politicamente”. “La nostra è una battaglia che riguarda tutte e tutti e si vince solo insieme. Contrariamente a quanto vogliono farci credere, l’eguaglianza familiare è un tema che riguarda tutte e tutti“, ha concluso Crocini.

Alla festa romana che si è tenuta a Villa de Sanctis ha partecipato anche Marilena Grassadonia, Coordinatrice Ufficio Diritti LGBT+ Roma Capitale nonché Segreteria nazionale e Resp Diritti e Libertà, politiche contro le discriminazioni di Sinistra italiana.

“Questa festa raccoglie sempre più persone, più famiglie e finalmente accoglie le istituzioni del Comune di Roma“, ha precisato Grassadonia. “Stiamo provando a portare avanti un lavoro serio con l’ufficio dei diritti LGBTQIA+, costruttivo, di squadra, insieme alla comunità lgbt di questa città e alla realtà delle associazioni lgbtqia+. Dobbiamo essere consapevoli del fatto che in questa città quando le istituzioni non c’erano le realtà associative ci sono state e hanno fatto da rete e da supporto ad una comunità abbandonata dalle istituzioni“.

Nei giorni scorsi il Governo Meloni ha usato il pugno duro costituendosi in tribunale a Milano per chiedere la cancellazione delle famiglie arcobaleno. Il 12 maggio a Torino si terrà un incontro tra i sindaci di tutta Italia contrari a questa offensiva politica contro le famiglie arcobaleno.

