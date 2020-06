Legge contro l’Omofobia, la Lega fa ostruzionismo: tarda la presentazione del testo base

La discussione generale sulla proposta di legge contro l’omotransfobia e la misoginia si potrae in Commissione; ci sono molti iscritti a parlare, quindi il testo base sarà adottato al termine di questi interventi. Conseguentemente la conferenza stampa fissata per oggi pomeriggio alle 18 è annullata. Vi comunicheremo appena possibile nuova data.

Così il Partito Democratico ha rinviato probabilmente a domani la conferenza stampa sulla legge contro l’omotransfobia, che oggi era attesa al deposito del testo base in Commissione Giustizia. Deposito che non c’è ancora stato, perché la Lega ha deciso di fare ostruzionismo duro e puro presentando decine di deputati a parlare. È consentito, ma è altrettanto evidente come l’unico obiettivo dell’opposizione sia quello di perdere tempo, ulteriormente.

Il deputato leghista Alessandro Pagano ha ‘occupato’ l’aula con un intervento di quasi un’ora e mezza. L’ufficio di presidenza potrebbe anche decidere di andare avanti con una seduta fiume notturna in Commissione, in modo da sfiancare i leghisti e arrivare al deposito del testo. D’altronde solo dopo l’ufficialità di un testo base si potrà realmente e concretamente discutere. Fino a quel momento, gli oppositori possono unicamente smuovere aria fritta. Ma è forse proprio questo, il loro obiettivo primario.

Ivan Scalfarotto, nel frattempo, ha così ribadito l’importanza di una legge.