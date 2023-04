Lil Nas X, il bellissimo messaggio ai suoi fan gay in Arabia Saudita

0:00 Ascolta l'articolo

Sembra incredibile ma Sun Goes Down, brano di Lil Nas X che ha quasi due anni di vita, ha conquistato la vetta di iTunes Arabia Saudita. Di nuovo. Un primato sorprendente visto e considerato come e quanto l’omosessualità sia ad oggi ancora illegale nei Paesi arabi.

Il rapper, via Twitter, ha voluto celebrare l’evento con un bellissimo messaggio presto diventato virale.

“Ai miei fan gay dall’Arabia Saudita che leggono questo tweet, spero che questa canzone ti aiuti a superare qualunque cosa tu stia attraversando. E spero che un giorno le leggi contro di noi possano cambiare e tu possa essere libero a casa tua“.

Il tweet è stato visto milioni di volte e condiviso migliaia di volte. 24enne rapper americano, Lil Nas X, che a luglio sarà al Lucca Summer Festival, ha già vinto due Grammy e il suo singolo di debutto, Old Town Road, remixato poi con Billy Ray Cyrus, è rimasto in vetta alla Billboard Hot 100 per 19 settimane consecutive, conquistando il record precedentemente detenuto da One Sweet Day di Mariah Carey e i Boyz II Men e da Despacito di Luis Fonsi e Daddy Yankee, fermatisi a quota 16.

Con lo strepitoso Montero, suo primo disco, ha sbancato le classifiche, conquistando altre 5 candidature ai Grammy. Il 30 giugno del 2019 Lil Nas X ha fatto coming out come omosessuale sui social, diventando da subito attivista per i diritti LGBTQIA+, paladino contro l’omotransfobia, raccogliendo oltre mezzo milione di dollari per le organizzazioni che lottano contro l’HIV/AIDS, abbattendo muri relativi al rap e alla comunità nera, prendendo a pugni una certa mascolinità tossica con look iconici e folgoranti, stroncando gli odiatori su web e in strada con risposte sempre dirette e prontamente virali.

A inizio 2023, via Twitter, ha confessato: “Penso di essere un po’ bisessuale. È l’ultima volta che faccio coming out, promesso”.

In Arabia Saudita l’omosessualità, il transgenderismo e qualsiasi forma di espressione sessuale o di genere che si discosti dalle norme stabilite dal governo è considerata illegale e punibile con il carcere, le pene corporali e, in alcuni casi, persino con la morte.

I diritti LGBTQIA+ non sono riconosciuti nel Medio Oriente arabo ed anche la più semplice pubblicazione di qualsiasi materiale atto a promuoverli è severamente bandita. Ecco perché il nuovo primato di Lil Nas X fa ancor più rumore, tanto da meritarsi un ringraziamento speciale.

