Lil Nas X: “Penso di essere un po’ bisessuale. È l’ultima volta che faccio coming out, promesso”

0:00 Ascolta l'articolo

4 anni dopo aver fatto coming out come omosessuale, Lil Nas X ha cinguettato di essere anche un ‘po’ bisessuale’. Un secondo sorprendente coming out per il rapper, che ha chiesto ai propri follower un’opinione nel merito.

“Vi arrabbiereste con me se pensassi di essere un po’ bisessuale. Promesso che questo è il mio ultimo coming out”.

Nas si era dichiarato gay l’ultimo giorno del Pride Month del 2019, diventando presto icona della comunità, rapper nero omosessuale in trionfo ai Grammy, in grado di sbancare le classifiche con la canzone più a lungo primatista Billboard di sempre. C’è da dire che sempre Lil ‘trolla’ sui social. Lo scorso anno, dinanzi ai Grammy che l’avevano incredibilmente snobbato, disse di non essere più gay.

Sebbene il tweet di ieri non ufficializza la sua bisessualità, in tanti si sono voluti complimentare con Lil. Lo scrittore bisessuale Sam Manzella ha risposto: “Letteralmente mai, noi bisessuali ti accoglieremo a braccia aperte in qualsiasi momento”.

L’ex giocatore di football americano professionista R.K. Russell ha risposto: “Siamo tutti discreti”.

Un altro fan ha cinguettato: “Devi tenere a mente che hai solo 23 anni … è naturale continuare a scoprire se stesso!!”.

“Essere omoflessibili è la nuova frontiera”, ha scritto un altro utente, con Nas X inizialmente ‘preoccupato’ dalla possibile reazione dei propri fan, cresciuti al cospetto di una sua omosessualità vissuta sempre con orgoglia, alla luce del sole, rivendicata nei brani, nei video, sui red carpet, sui social e sul palco. Fino all’apparente consapevolezza delle ultime ore. E se Lil fosse bisessuale?

© Riproduzione Riservata