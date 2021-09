VMAs 2021: è trionfo queer per Lil Nas X, tra glitter e docce sexy (VIDEO)

2 minuti di lettura

Poche ore fa è andata in scena la cerimonia di premiazione degli MTV Video Music Awards, più noti come VMAs, i premi nati per celebrare i migliori videoclip musicali degli ultimi mesi. Ad ottenere la statuetta più ambita, quella di video dell’anno 2021, insieme a quella per Best Direction e Best Visual Effects, è stato Lil Nas X grazie a Montero (Call me by your name).

L’artista statunitense di appena 21 anni è stato ospite della serata, durante la quale si è esibito sulle note della canzone che gli ha permesso di vincere il premio e su quelle di Industry Baby, l’ultimo singolo realizzato insieme a Jack Harolow, attualmente ai vertici degli stream sulle piattaforme. Dismessi gli abiti del cowboy, indossati in occasione dei VMAs del 2019, Lil Nas X ha allestito una delle performance più queer della storia della manifestazione, nata nel lontano 1984. Dopo essere entrato sul palco a ritmo di marcia, preceduto da un corteo di suonatori di banda in bianco e fucsia, il rapper si è strappato di dosso la divisa, rimanendo senza maglietta. Solo un paio di pantaloni con il logo di Montero sull’elastico, per ballare con il corpo di ballo nel cortile della Montero Prison.

Incappucciati, con il passamontagna in tinta con il colore dominante delle luci e della scenografia, i ballerini si sono poi spogliati dei vestiti di scena per rimanere insieme a Lil Nas X in boxer glitterati. L’ultimo minuto della performance, infatti, è ambientato all’interno delle docce della prigione che porta il suo nome di battesimo, nonché titolo dell’album di debutto. Rosa shocking is the new black, si direbbe, in un bagno comune che non impiega molto a trasformarsi in una specie di dark room. Tutti a terra ammucchiati, eliminata ogni forma di distanza sociale, il rapper e i ballerini hanno concluso l’esibizione dando forma a non poche fantasie erotiche nel pubblico, che aveva già vissuto immagini simili nel videoclip di Industry Baby.

Protagonista assoluto della serata, Lil Nas X era stato nominato in cinque categorie ai VMAs 2021, tutte per il video di Montero (Call me by your name): Video dell’Anno, Video For Good, Best Direction, Best Art Direction e Best Visual Effects. I due brani della performance saranno all’interno dell’album in uscita artista, che nel 2019 fece coming out nel giorno del World Pride. A seguire, la lista dei vincitori delle diciotto categorie della manifestazione firmata MTV: