Lil Nas X offre la pizza ai manifestanti omofobi che lo contestano – VIDEO

Da anni Lil Nas X è costretto a dover combattere gli omofobi d’America, che continuano ad insultarlo tanto sui social quanto dal vivo. Il rapper, gay dichiarato e nuovo volto YSL per trucco e fragranze, ha sempre risposto con spiccata ironia, vincendo l’ennesimo round domenica sera. A Boston per un concerto, Lil è stato accolto da alcuni manifestanti omofobi che gli hanno gridato addosso di tutto, mostrando cartelli su cui c’erano scritte frasi come “Pentiti e Credi”.

Di tutta risposta, Nas ha inviato loro delle pizze. Letteralmente. “Ho appena detto al mio team di mandare loro della pizza, questa è davvero un’ottima promozione!”, ha cinguettato il rapper, quasi felice di simile contestazione, avendo impostato parte della promozione del suo ultimo disco sfruttando la contrapposizione “diavolo/angelo”.

Non contento, il vincitore del Grammy ha successivamente aggiornato la situazione ai propri follower, con uno sviluppo a dir poco inaspettato. “Mi sono innamorato per caso di uno dei manifestanti omofobi”, con tanto di video accompagnato da “Mystery of Love” di Sufjan Stevens, brano portante di Chiamami col tuo nome. Il ragazzo in questione indossava una maglietta con la scritta “Christ’s Forgiveness Ministries”, gruppo canadese orgogliosamente omotransfobico.

In tutto questo Lil ha appena visto la propria figura esordire al Madam Tussaud’s, mentre Madonna si è complimentata in prima persona dopo aver visto la sua ultima tappa statunitense, posando al fianco del fenomeno Nas X, nuovo re del pop. Che possa sorgere una collaborazione bomba all’orizzonte?

